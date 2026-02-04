< sekcia Šport
Curleri odštartovali olympijské súťaže, Švédi zdolali Kóreu
V zápase Kanady a Česka hneď v prvom ende prestalo v hale na chvíľu fungovať osvetlenie, po pár minútach sa pokračovalo.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 4. februára (TASR) - Curleri odštartovali olympijské súťaže dva dni pred oficiálnym otvorením ZOH 2026. Na Olympijskom štadióne v Cortine d'Ampezzo sa v stredu odohrali štyri zápasy miešaných dvojíc. Víťazne vstúpili do turnaja Švédi, obhajcovia bronzu si v základnej skupine poradili s Kórejskou republikou 10:3. Duo Isabella Wranová a Rasmus Wrana si zaistili výhru už po šiestich endoch.
V zápase Kanady a Česka hneď v prvom ende prestalo v hale na chvíľu fungovať osvetlenie, po pár minútach sa pokračovalo. Favorizovaný kanadský pár napokon triumfoval 10:5. Tímy dávali počas stretnutia najavo nespokojnosť s kvalitou ľadu, najmä na pravej strane ihriska mali často problémy. „Ja ten ľad nenávidím,“ citoval portál iDnes.cz českého curlera Víta Chabičovského.
V ďalších stretnutiach Briti zdolali Nórov 8:6 a Švajčiari zvíťazili nad Estónskom 9:7 až po extra ende. Vo štvrtok vstúpia do bojov domáci Taliani, obhajcovia titulu z Pekingu 2022 narazia na Kórejčanov. Na turnaji miešaných tímov štartuje dokopy desať družstiev, ktoré sa v základnej fáze stretnú každý s každým. Do vyraďovacej časti postúpia prvé štyri tímy tabuľky.
V zápase Kanady a Česka hneď v prvom ende prestalo v hale na chvíľu fungovať osvetlenie, po pár minútach sa pokračovalo. Favorizovaný kanadský pár napokon triumfoval 10:5. Tímy dávali počas stretnutia najavo nespokojnosť s kvalitou ľadu, najmä na pravej strane ihriska mali často problémy. „Ja ten ľad nenávidím,“ citoval portál iDnes.cz českého curlera Víta Chabičovského.
V ďalších stretnutiach Briti zdolali Nórov 8:6 a Švajčiari zvíťazili nad Estónskom 9:7 až po extra ende. Vo štvrtok vstúpia do bojov domáci Taliani, obhajcovia titulu z Pekingu 2022 narazia na Kórejčanov. Na turnaji miešaných tímov štartuje dokopy desať družstiev, ktoré sa v základnej fáze stretnú každý s každým. Do vyraďovacej časti postúpia prvé štyri tímy tabuľky.
ZOH26 - curling
miešané dvojice - základná skupina:
Švédsko - Kórejská republika 10:3, Kanada - Česko 10:5, Veľká Británia - Nórsko 8:6, Estónsko - Švajčiarsko 7:9 po extra ende
miešané dvojice - základná skupina:
Švédsko - Kórejská republika 10:3, Kanada - Česko 10:5, Veľká Británia - Nórsko 8:6, Estónsko - Švajčiarsko 7:9 po extra ende