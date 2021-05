Dánky, Američanky a Kanaďanky majú miestenku v curlingu do Pekingu

výsledky:

USA - Ruská curlingová federácia 3:7,

Dánsko - Škótsko 9:5,

Nemecko - Česko 9:8, Čína - Kanada 4:6,

Kórejská republika - Česko 7:4,

Švajčiarsko - Nemecko 8:3,

Švédsko - Taliansko 9:5,

Japonsko - Estónsko 9:6,

Česko - Dánsko 5:6,

Škótsko - Čína 6:7,

Švajčiarsko - Estónsko 9:5,

Švédsko - Japonsko 7:5

tabuľka po základnej časti:



1. Švajčiarsko 13 12 1*



2. Ruská curlingová federácia 13 11 2*



---------------------------------------



3. Švédsko 13 10 3**



4. Dánsko 13 8 5**



5. USA 13 7 6**



6. Kanada 13 7 6**



---------------------------------------



7. Kórejská republika 13 7 6



8. Škótsko 13 6 7



9. Nemecko 13 6 7



10. Čína 13 6 7



11. Japonsko 13 5 8



12. Česko 13 3 10



13. Taliansko 13 2 11



14. Estónsko 13 1 12

Calgary 8. mája (TASR) - Reprezentantky Dánska, USA a domácej Kanady si vybojovali postup do play off MS v curlingu a súčasne aj miestenku na ZOH 2022 v Pekingu. Pred nimi sa to na svetovom šampionáte v Calgary podarilo hráčkam Ruskej curlingovej federácie, Švajčiarkam a Švédkam.Základnú časť MS vyhrali Švajčiarky, ktoré z trinástich duelov vyhrali dvanásť. Spolu s nimi si priamy postup do semifinále vybojovali aj druhé Rusky. Ďalšia štyri družstvá - Švédsko, Dánsko, USA a Kanada - budú musieť o účasť v semifinále zabojovať v predkole play off. Tretie Švédsky sa v ňom stretnú s Kanaďankami, štvrté Dánky s Američankami.Všetkých šesť postupujúcich tímov má istú miestenku na ZOH, ďalšie tri sa budú dať získať na decembrovom kvalifikačnom turnaji. Účasť na curligovom turnaji žien v Pekingu má istú aj organizátor hier Čína.