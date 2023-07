Čurma po odchode z Trnavy zamieril do Karvinej

Karviná 7. júla (TASR) - Slovenský futbalista Matej Čurma posilní nováčika najvyššej českej súťaže MFK Karviná. Dvadsaťsedemročný obranca prišiel do klubu ako voľný hráč, keď mu po konci minulej sezóny vypršala zmluva so Spartakom Trnava.



Čurma si prvýkrát v kariére vyskúša zahraničný angažmán. Doteraz pôsobil výhradne na Slovensku, okrem Trnavy obliekal aj dres Ružomberka. Karvinej dal prednosť pred ponukami z Poľska. "Som rád, že sa všetko podarilo dohodnúť a podpísať. Na pekné zázemie i štadión som zvyknutý z Trnavy, takže sa teším, keď sa začne sezóna," povedal pre klubový web.



V najvyššej slovenskej súťaži odohral 114 zápasov a dal jeden gól. Debut v novom drese by mal absolvovať v sobotu v prípravnom stretnutí proti svojmu bývalému klubu MFK Ružomberok. "Potrebovali sme posilniť oba kraje obrany. Verím, že Matej svoju úlohu v ideálnom futbalovom veku zvládne a bude pre nás posilou," poznamenal športový riaditeľ MFK Karviná Lubomír Vlk.