Curry bude chýbať Golden State ešte minimálne týždeň

Los Angeles 23. februára (TASR) - Americký basketbalista Stephen Curry bude svojmu tímu Golden State Warriors chýbať ešte minimálne týždeň. Nenastúpil už v uplynulých piatich dueloch pre zranenie ľavej nohy, ktoré utrpel 5. februára po súboji s McKinleyom Wrightom z Dallasu Mavericks.



Curry nedávno uviedol, že sa chce vrátiť po All Star exhibícii, ktorá sa konala počas víkendu 18. a 19. februára, no nekonkretizoval presný dátum. Warriors v oficiálnom vyhlásení uviedli, že Curry robí pri liečbe zranenia pokroky a jeho štart do zápasu prehodnotia počas nasledujúceho týždňa.