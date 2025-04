Curry dostal ocenenie pre najlepšieho spoluhráča sezóny

New York 28. apríla (TASR) - Americký basketbalista Stephen Curry dostal ocenenie pre najlepšieho spoluhráča v sezóne NBA. Dvojnásobného najužitočnejšieho hráča ligy (MVP) a historicky najlepšieho trojkára NBA ocenili za férovú hru, jeho líderstvo na palubovke aj mimo nej a za oddanosť tímu.



Curry strávil celú svoju 16-ročnú kariéru v drese Golden State Warriors, s ktorými získal štyri majstrovské tituly, a patrí medzi najpopulárnejších hráčov ligy. Tridsaťsedemročný rozohrávač dostal 66 hlasov, predstihol veterána Houstonu Stevena Adamsa, ktorý nazbieral 46 hlasov. Tretie miesto obsadil kapitán New Yorku Knicks Jalen Brunson, ten získal ocenenie pre najlepšieho hráča v rozhodujúcich momentoch.



Dvanástich finalistov na ocenenie vybrala skupina ligových funkcionárov a samotní hráči následne hlasovali o víťazovi. Cena sa udeľuje od roku 2013 a nesie mená Jacka Twymana a Mauricea Stokesa, ktorí boli spoluhráčmi v tíme Rochester/Cincinnati Royals v rokoch 1955–1958.



Stokes utrpel v poslednom zápase základnej časti 1957/58 vážne poranenie mozgu, neskôr upadol do kómy a zostal trvalo paralyzovaný. Twyman sa stal jeho zákonným zástupcom a celoživotným opatrovateľom, pripomenula agentúra AP.