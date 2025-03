Curry nedohral stretnutie s Torontom pre zranenie panvy

San Francisco 21. marca (TASR) - Basketbalista zámorského klubu NBA Golden State Warriors Stephen Curry nedohral stretnutie s Torontom Raptors pre zranenie panvy. Tridsaťsedemročný rozohrávač sa zranil pri nájazde do koša na konci tretej štvrtiny.



Do stretnutia sa Curry ešte chcel vrátiť, ale realizačný tím rozhodol, že už ho do duelu nenasadí. "Myslel si, že sa ešte môže vrátiť, ale rozhodli sme sa, že nebudeme nič riskovať. Verím, že to nebude zlé," cituje agentúra AP trénera Warriors Stevea Kerra.



Dĺžka Curryho absencie v zostave Golden State zatiaľ nie je známa, viac prezradí magnetická rezonancia. Dvojnásobný strelecký líder súťaže a 11-násobný účastník All Star zápasu patrí k lídrom tímu, priemerne v zápasoch má na svojom konte 24,3 bodu, 4,4 doskoku a 6 asistencií.