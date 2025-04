Curry potiahol Golden State 52 bodmi k triumfu na palubovke Memphisu

NBA - sumáre:



Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 133:123 (31:19, 28:39, 35:26, 38:40)



najviac bodov: Antetokunmpo 37 (11 asistencií), Rollins 23, B. Lopez 22 - Booker 39 (11 asistencií), Allen 23, Gillespie 18







New York Knicks - Philadelphia 76ers 105:91 (35:26, 24:16, 21:28, 25:21)



najviac bodov: Anunoby 27, Shamet 20, Bridges a Robinson (14 doskokov) po 14







Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 113:127 (27:26, 27:31, 30:40, 29:30)



najviac bodov: T. Young 29 (15 asistencií), Daniels 22 (10 doskokov), Krejčí 13 - Sharpe 33 (10 doskokov), Avdija 32 (15 doskokov a 10 asistencií), Camara 18







Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 125:134 (32:45, 34:29, 37:29, 22:31)



najviac bodov: Morant 36, J. Jackson 22, Bane 19 - Curry 52 (10 doskokov), Butler 27, Green 13 (10 doskokov a 12 asistencií)







Chicago Bulls - Toronto Raptors 137:118 (39:32, 31:25, 32:22, 35:39)



najviac bodov: White 28, Horton-Tucker 27, Vučevič 22 (10 doskokov) - Quickley a Walter po 17, Lawson a Robinson po 13







San Antonio Spurs - Orlando Magic 105:116 (34:29, 27:32, 23:18, 21:37)



najviac bodov: Barnes 24, Champagnie 19, Castle 16 - Banchero (10 doskokov) a Wagner po 24, Caldwell-Pope 23







Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 139:140 pp (32:26, 21:26, 26:32, 33:28 - 13:13, 14:15)



najviac bodov: Jokič 61 (10 doskokov a 10 asistencií), Gordon 30, Braun (12 doskokov) - Edwards 34 (10 doskokov), Alexander-Walker a Randle po 26



New York 2. apríla (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors zvíťazili v zápase zámorskej NBA na palubovke Memphisu Grizzlies 134:125. Ústrednou postavou zápasu bol Stephen Curry. K výhre svojho tímu prispel 52 bodmi, keď premenil 12 pokusov z trojbodovej vzdialenosti. Okrem toho mal na konte desať doskokov, osem asistencií a päť ziskov. Pre tím trénera Stevea Kerra to bol tretí triumf v rade, od príchodu Jimmyho Butlera prehrali len štyri z 23 stretnutí.Rozohrávač Golden State sa v historických tabuľkách strelcov posunul na 25. miesto, keď prekonal legendárneho Jerryho Westa. Stal sa zároveň vôbec prvým hráčom, ktorému sa pri viac ako 50 bodoch podarilo zaznamenať desať trojok a päť ziskov. Výhrou sa Warriors posunuli na piate miesto v Západnej konferencii. „Sústredil som sa na to, ako dôležitý bol tento duel. Mali sme skvelý zápasový plán, proste sme chceli uspieť. Cítil som dobrý rytmus, krátke zápasové voľno mi pomohlo,“ uviedol Curry na pozápasovej tlačovej konferencii.Hráči Chicaga Bulls si zabezpečili miestenku do predkola play off, keď zdolali Toronto 137:118. Pre Raptors to naopak znamenalo koniec nádejí na účasť vo „vyraďovačke“. „Realita je, že sa na Východe nachádzala v dolnej polovici tabuľky. S vedením sme sa nebavili o tom, že by sme dali niekomu oddych alebo niečo také. Chceme pokračovať v napredovaní, pretože sme po zmenách v podstate nový kolektív,“ vyjadril sa po výhre tréner Bulls Billy Donovan.O historický zápis sa postaral tiež pivot Denveru Nikola Jokič, keď zaznamenal 61 bodov, 10 doskokov a 10 asistencií, ale napokon ani to nestačilo na úspech proti Minnesote, s Timberwolves prehral jeho tím 139:140 po dvojnásobnom predĺžení. Srbský basketbalista stanovil nové ligové bodové maximum pri triple-double. Mimoriadnu efektivitu predviedli hráči Milwaukee pri triumfe 133:123 nad Phoenixom. Dosiahli streleckú úspešnosť až 68,9 percenta, čo je najviac v jednom zápase NBA v tomto storočí spomedzi všetkých tímov. „Stále som hovoril mojim spoluhráčom, že bojujeme o život. Mysleli si, že žartujem, ale nevtipkoval som. Každé víťazstvo sa totiž počíta. Keď sa podarí uspieť, tak sa vám lepšie spí, trávi čas s deťmi a jedlo tiež chutí lepšie,“ citovala agentúra AP Jannisa Antetokunmpa, autora 37 bodov Bucks.