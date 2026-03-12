Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Šport

Curry sa blíži k zotaveniu po zranení, vynechá ešte minimálne 10 dní

.
Americký basketbalista Stephen Curry. Foto: TASR/AP

Lekári uviedli, že Curry robí dobré pokroky v zotavovaní a o 10 dní podstúpi opätovné vyšetrenie.

Autor TASR
,aktualizované 
San Francisco 12. marca (TASR) - Americký basketbalista Stephen Curry bude chýbať svojmu tímu Golden State Warrriors minimálne ďalších 10 dní. Čoskoro tridsaťosemročný hviezdny rozohrávač vynechal uplynulých 15 duelov základnej časti NBA pre zranenie pravého kolena.

Lekári uviedli, že Curry robí dobré pokroky v zotavovaní a o 10 dní podstúpi opätovné vyšetrenie. Dvojnásobný najužitočnejší hráč súťaže a štvornásobný šampión NBA v uplynulých dňoch trénoval sám a tréningovú záťaž plánuje zintenzívniť. Do súťažného kolotoča zasiahol naposledy 30. januára proti Detroitu, v prebiehajúcom ročníku má v priemere 27,2 bodu na zápas. Informovala agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána