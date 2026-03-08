< sekcia Šport
Curtoniová vyhrala super-G vo Val di Fassa, líderkou stále Goggiová
Curtoniová získala štvrté víťazstvo v kariére a zároveň premiérové od decembra 2022.
Autor TASR
Val di Fassa 8. marca (TASR) - Talianska lyžiarka Elena Curtoniová vyhrala super-G Svetového pohára alpských lyžiarok v domácom stredisku Val di Fassa. O 26 stotín sekundy za ňou zaostala Nórka Kajsa Vickhoff Lieová a ďalšiu stratila domáca Asja Zenereová. Na čele poradia super-G zostala Sofia Goggiová, ktorá obsadila deviate miesto a v predposledných pretekoch nevyužila šancu na zisk malého glóbusu pred domácimi fanúšikmi. V akcii bola v rámci boja o veľký glóbus aj celková líderka Mikaela Shiffrinová z USA, ktorá obsadila 23. miesto.
Curtoniová získala štvrté víťazstvo v kariére a zároveň premiérové od decembra 2022. V super-G vyhrala predtým len raz, v januári 2022 v Cortine d'Ampezzo. Kľukatejší úvod trate na zjazdovke, kde sa súťaží už piaty deň, veľmi nezvládla a mala až 23. najlepší čas. Vyšiel jej však prechod do rýchlejšej časti a v tom čase vedúcu dvojicu Romane Miradoliová, Alice Robinsonová predstihla o 34 stotín. Jej krajanka Zenereová dosiahla najlepší výsledok v kariére, ktorým bolo doposiaľ deviate miesto z obrovského slalomu v Copper Mountain z novembra. Vďaka 60 bodom navýšila 29-ročná Talianka ich počet v tomto ročníku takmer 10-násobne a nečakane si zaistila účasť na finále SP v nórskom Kvitfjelli.
V boji o malý glóbus je s Goggiovou už len Novozélanďanka Robinsonová, ktorá skončila na spoločnom štvrtom mieste s Miradoliovou a svoju stratu znížila o 21 bodov na 63. Pre obe by to bol premiérový primát v tejto rýchlostnej disciplíne. Robinsonová, ktorá sa primárne sústredí na obrovský slalom, si preniesla z úvodu dobrú rýchlosť. Goggiová sa naopak trápila s nerovnosťami opotrebovanej snehovej podložky a strácala čím ďalej, tým viac. Nemka Ema Aicherová nedokončila a prišla nielen o šancu na malý glóbus, ale aj o body v boji o ten veľký so Shiffrinovou. Z ideálnej stopy vyšla na zlome po druhom medzičase, do ďalšej bránky sa ešte zmestila, no následný oblúk už vypustila. Z prvých 35 na nedokončila ako jediná. Shiffrinovej vyšiel najlepšie úvodný úsek, na treťom medzičase strácala 0,74 sekundy, no následne zvolila opatrnejší prístup a nabrala takmer sekundovú stratu.
Super-G alpských lyžiarok vo Val di Fassa - výsledky:
1. Elena Curtoniová (Tal.) 1:29,07 min, 2. Kajsa Vickhoff Lieová (Nór.) +0,26 s, 3. Asja Zenerová (Tal.) +0,27, 4. Romane Miradoliová (Fr.), Alice Robinsonová (N. Zél.) obe +0,34, 6. Malorie Blancová (Švaj.) +0,37, 7. Cornelia Hütterová (Švaj.) +0,82, 8. Laura Pirovanová +0,46, 9. Sofia Goggiová (obe Tal.) +0,64, 10. Stefanie Grobová (Švaj.) +0,68
Celkové poradie (po 31 z 37 pretekov):
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1141 b, 2. Emma Aicherová (Nem.) 1016, 3. Camille Rastová (Švaj.) 963, 4. Goggiová 853, 5. Robinsonová 719, 6. Pirovanová 617
Poradie v super-G (7 z 8):
1. Goggiová 449 b, 2. Robinsonová 386, 3. Aicherová 304, 4. Lieová 289, 5. Miradoliová 260, 6. Ester Ledecká (ČR) 244
