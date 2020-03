Časovku v rámci 4. etapy vyhral Andersen, Sagan na 48. mieste

Výsledky 4. etapy Paríž - Nice, časovky na 15,1 km v Saint-Amand-Montrond:



1. Sören Kragh Andersen (Dán./Team Sunweb) 18:51 min.

2. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-hansgrohe) +6 s.

3. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-Quick-Step) +12

4. Thomas De Gendt (Belg./Lotto-Soudal) +13

5. Pello Bilbao (Šp./Bahrain-McLaren) +15

6. Victor Campenaerts (Belg./NTT Pro Cycling Team) +17

7. Michael Matthews (Aust./Team Sunweb) +18

8. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ) +26

9. Tobias Ludvigsson (Švéd./Groupama-FDJ) +27

10. Lawson Craddock (USA/EF Pro Cycling) +29

...

48. Peter SAGAN +1:10

123. Juraj SAGAN (obaja SR/Bora-hansgrohe) +2:47



Celkové poradie:

1. Schachmann 13:30:58

2. Kragh Andersen +58 s

3. Felix Großschartner (Rak./Bora-hansgrohe) +1:01 min.

4. Nils Politt (Nem./Israel Start-Up Nation) +1:05 min.

5. Sergio Andres Higuita Garcia (Kol./EF Pro Cycling) + 1:06

6. Dylan Teuns (Belg./Bahrain-McLaren) +1:10

...

17. P. SAGAN +1:40, 96. J. SAGAN +17:22

La Chatre 11. marca (TASR) – Víťazom stredajšej 4. etapy cyklistických pretekov Paríž - Nice, ktorou bola individuálna časovka na 15 km sa stal Dán Sören Kragh Andersen zo Sunwebu v čase 18:51 minúty. Na druhé miesto odsunul Nemca Maximiliana Schachmanna z Bora-hansgrohe, ktorý mal manko šesť sekúnd. Ten sa s Andersenom ako jediný dostal pod 19 minút a upevnil si pozíciu lídra celkového poradia.Tretí finišoval so stratou 12 sekúnd ďalší Dán Kasper Asgreen z Deceuninck - Quick Step. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan z Bora-hansgrohe obsadil 48. miesto so stratou 1:10 minúty, jeho brat a oddielový kolega Juraj Sagan skončil 123. (+2:47 min.).Vo štvrtok je na programe najdlhšia etapa podujatia z Gannat do La Cote-Saint-Andre, počas ktorej pelotón čaká 227 km.