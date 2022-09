Vuelta: Cyklista Carapaz vyhral 12. etapu, na čele zostal Evenepoel

Výsledky 12. etapy Vuelty (Salobreńa- Penas Blancas, 192,70 km):



1. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 4:38:26 h,

2. Wilco Kelderman (Hol./Bora-hansgrohe) +9 s,

3. Marc Soler (Šp./-UAE Team Emirates) +24,

4. Jan Polanc (Slov./UAE Team Emirates) +26,

5. Marco Brenner (Nem./DSM) +34,

6. Elie Gesbert (Fr./Arkea-Samsic) +56,

7. Jay Vine (Austr./Alpecin-Deceuninck) +1:12,

8. Carl Fredrik Hagen (Nór./Israel-Premier Tech) +1:23,

9. James Shaw (V. Brit./ EF Education-EasyPost) +3:04,

10. Matteo Fabbro (Tal./Bora-hansgrohe) +3:17



Celkové poradie po 12. etape:



1. Remco Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) 44:25:09 h,

2. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) +2:41,

3. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar) +3:03,

4. Carlos Rodriguez Cano (Šp./Ineos Grenadiers) +4:06,

5. Juan Ayuso Pesquera (Šp./UAE Team Emirates) +4:53,

6. Kelderman +6:28,

7. Miguel Angel Lopez Moreno (Kol./Astana) +6:56,

8. Joao Almeida (Portug./UAE Team Emirates) +7:18,

9. Polanc +8:00,

10. Tao Geoghegan Hart (V. Brit./Ineos Grenadiers) +8:05

Penas Blancas 1. septembra (TASR) - Ekvádorský cyklista Richard Carapaz vyhral štvrtkovú 12. etapu pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec stajne Ineos Grenadiers sa presadil v záverečnom stúpaní a 192,7 km dlhú trasu z mesta Salobrena do Penas Blancas zvládol za 4:38:26 h. Druhý finišoval so stratou deviatich sekúnd Holanďan Wilco Kelderman a tretí skončil Španiel Marc Soler. Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Remco Evenepoel z tímu Quick-Step Alpha Vinyl.Aj pred 12. etapou sa objavili pozitívne prípady na koronavírus a z pretekov museli odstúpiť Santiago Buitrago (Bahrajn Victorious) a Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert). Dokopy malo pozitívne výsledky už 23 jazdcov, čo je viac ako bolo v celom priebehu na tohtoročnom Giro d'Italia či Tour de France.Vo štvrtok čakalo na pelotón najprv približne 110 km po rovine a potom jeden krátky kopec a záverečné stúpanie do cieľa 1. kategórie (18,9 km, 6,5%). V úvode sa pokúšalo odtrhnúť množstvo jazdcov, tempo pelotónu však bolo nad 50 km/h a tak sa to dlho nikomu nepodarilo. Únik dňa sa sformoval až po trištvrte hodine a dostalo sa doň až 32 cyklistov. Nechýbali ani elitní vrchári, ktorí mali veľkú stratu na celkové poradie, ako napríklad Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), Jan Polanc (SAE Team Emirates) či Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), v skupine bol aj Jay Vine (Alpecin-Deceuninck), ktorý na tohtoročnej Vuelte už vyhral dve etapy z úniku.Skupina si rýchlo vytvorila vyše trojminútový náskok a ten sa pred prvým nekategorizovaným stúpaním vyšplhal nad päť minút. Priemerná rýchlosť za úvodné dve hodiny bola takmer 48 km/h a tak Quick-Step na čele pelotónu zvoľnil tempo. Náskok úniku postupne narástol na vyše 11 minút. Evenepoel mal 45 km pred cieľom pád, pri ktorom si roztrhol nohavice, no udržal sa v pelotóne a zostal na čele celkového poradia. Pred posledným stúpaním sa vedúca skupina roztrhala. Dva kilometre pred cieľom nastúpil Carapaz a prišiel si po etapový triumf.