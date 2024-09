Cyklista Castrillo zvíťazil v 15. etape, O'Connor naďalej v červenom

výsledky 15. etapy pretekov Vuelta a Espaňa (Infiesto - Valgrande-Pajares Cuitu Negru, 142,9 km)



1. Pablo Castrillo (Šp./Equipo Kern Pharma) 3:45:51 h, 2. Aleksander Vlasov (Rus./Red Bull Bora-hansgrohe) +12 s, 3. Pavel Sivakov (Fr./SAE Team Emirates) +31, 4. Enric Mas (Šp./Movistar Team), 5. Primož Roglič (Slovin./Bora-hansgrohe) obaja +1:04 min, 6. Mattia Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +1:09, 7. Richard Carapaz (Ekv./EF Education - EasyPost) +1:13, 8. Sepp Kuss (USA/Visma - Lease a Bike) +1:22, 9. Mikel Landa (Šp./Soudal Quick-Step) +1:27, 10. David Gaudu (Fr./Groupama FDJ) +1:37







celkové poradie po 15. etape:



1. O'Connor 60:19:22 h, 2. Roglič +43 s, 3. Mas +2:23 min, 4. Carapaz +2:44, 5. Landa +3:05, 6. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:33, 7. Gaudu +4:39, 8. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +4:40, 9. Skjelmose +4:51, 10. Sivakov +5:12

Cuitu Negru 1. septembra (TASR) - Španielsky cyklista Pablo Castrillo triumfoval v nedeľňajšej 15. etape pretekov Vuelta a Espaňa. Jazdec tímu Equipo Kern Pharma sa na 142,9 km dlhej trase z Infiesto na kopec Cuitu Negru presadil v záverečnom stúpaní pred Alexandrom Vlasovom zo stajne Red Bull Bora-hansgrohe, tretí finišoval Pavel Sivakov (SAE Team Emirates). Červený dres pre lídra celkového poradia si udržal Austrálčan Ben O'Connor zo stajne Decathlon AG2R La Mondiale.Pelotón čakala v nedeľu štvrtá zo série horských etáp. Jej profil zahŕňal 3800 nastúpaných výškových metrov a tri stúpania. Dve z nich boli prvej kategórie a jedno záverečnés dĺžkou 18,9 km pri priemernom sklone 7,4 percenta. Snaha o vytvorenie úniku dňa netrvala tak dlho, ako tomu bolo v predošlých etapách, jazdci si uvedomovali dôležitosť šetrenia síl na záverečný kopec.Vpredu sa vytvorila skupina 17 pretekárov, ktorú dobehla ďalšia trojica. Postupne z nej vypadávali a na čele sa sformovalo trio Sivakov, Vlasov a Castrillo. Kľúčová bola hranica tri kilometre pred cieľom, na ktorej mali prenasledovatelia dvojminútové manko. Svoju šancu na etapové prvenstvo vycítil Castrillo, ktorý zaútočil a po kilometri si vypracoval približne 20-sekundový náskok. Stúpanie v jednom z úsekov dosiahlo až brutálnych 24 percent. Castrilla kilometer pred cieľom dostihol Vlasov, pričom obaja vydávali zo seba absolútne maximum. Na Castrillovi sa síce prejavovala veľká únava, zároveň však aj nezlomnosť. Dvadsaťštyriročný Španiel po heroickom výkone nepustil pred seba Vlasova a do cieľa prišiel s náskokom 12 sekúnd. O'Connor finišoval jedenásty so stratou 1:42 min na víťaza. Na čele poradia si udržal 43-sekundový náskok pred Primožom Rogličom (Bora-hansgrohe).Pretekárov čakal v pondelok po náročných štyroch horských etapách deň voľna, po ktorom sa podujatie preklopilo do záverečného týždňa. Do konca zostáva päť klasických etáp a záverečná individuálna časovka v Madride.