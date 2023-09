Cyklista Costa vyhral 15. etapu Vuelty

celkové poradie:



1. Kuss 51:04:54 h,

2. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:37 min,

3. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +1:44,

4. Ayuso +2:37,

5. Enric Mas (Šp./Movistar) +3:06,

6. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +3:10,

7. Mikel Landa (Šp./Bahrajn Victorious) +4:12,

8. Vlasov +5:02,

9. Cian Uijtdebroeks (Belg./Bora-Hansgrohe) +5:30,

10. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +8:39

Lekunberri 10. septembra (TASR) - Portugalský cyklista Rui Costa zvíťazil v nedeľnej 15. etape 78. ročníka Vuelty. Jazdec stajne Intermarché zvládol 159 km dlhú kopcovitú trasu vedúcu z Pamplony do Lekunberri v čase 3:30:56 h. V závere prešpurtoval Nemca Lennarda Kämnu z Bora-hansgrohe, tretí finišoval Kolumbijčan Santiago Buitrago z Bahrainu Victorious. Na čele celkového poradia sa udržal Američan Sepp Kuss z Jumbo-Visma.Cyklisti museli pred druhým voľným dňom zvládnuť 2330 výškových metrov. Bol to teda ideálny deň pre únik, rozdiely v celkovom poradí sa nečakali. V úvodných dvoch hodinách sa vedúca skupina nevytvorila a to aj napriek viacerým pokusom. Veľmi aktívny bol opäť Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step). Nakoniec sa vpredu vytvoril únik 15 jazdcov aj s belgickým obhajcom trofeje, ktorí sa odpútali od pelotónu. Stúpanie na Puerto de Portalet (3. kat., 19,3 km, 2,6%) vyhral Evenepoel, získal tri body a zvýšil svoj náskok v boji o dres pre najlepšieho vrchára.V pelotóne začal udávať tempo tím Alpecin-Deceuninck. Nasledoval ďalší kopec Puerto de Zuarrarrate (2. kat., 7,3 km; 4,8%). Evenepoel bol na vrchole prvý a pridal ďalších päť bodov do klasifikácie, jeho náskok na druhého Austrálčana Michaela Storera (Groupama-FDJ) bol už 32-bodový. Vedúca skupina, ktorú tvorilo už len desať cyklistov absolvovala zjazd, balík strácal okolo troch minút. Šprintérsku prémiu v Irurtzune vyhral Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) a pripísal si 20 bodov v boji o zelený dres. Pred začiatkom druhého stúpania opäť na Puerto de Zuarrarrate sa dostala dopredu dvojica Santiago Buitrago Sanchez (Bahrain Victorious) a Rui Costa (Intermarche-Circus-Wanty). Vytvorili si 20-sekundový náskok, ktorý postupne navyšovali.Buitragovi s Costom sa napokon podarilo zbaviť Evenepoela. Neskôr sa k nim pridal aj Kämna. Stúpaním prešlo trio pretekárov s náskokom 28 sekúnd na Denza, Krona, Rubia, Rodrígueza a Evenepoela. Záverečných 250 m do cieľa muselo trio začať špurtovať, inak by riskovali, že ich dobehne Evenepoelova skupina. Zdalo sa, že do cieľa dôjde ako prvý Kämna, no na páske ho prešpurtoval Costa.b>výsledky 15. etapy (Pamplona - Lekunberri, 158,3 km)1. Rui Costa (Port./Intermarché) 3:30:56 h,2. Lennard Kämna (Nem./Bora-hansgrohe),3. Santiago Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) všetci rovnaký čas,4. Remco Evenepoel (Bel./Soudal Quick-Step),5. Andreas Kron (Dán./Lotto Dstny),6. Einer Rubio (Movistar Team),7. Cristian Rodriguez (Šp./Team Arkéa-Samsic),8. Chris Hamilton (Aus./DSM - firmenich) všetci + 2 s,9. Nico Denz (Nem./Bora-hansgrohe) + 36,10. Jimmy Janssens (Bel./Alpecin-Deceuninck) +1:07 min