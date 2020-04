Cyklista Degenkolb si vie predstaviť Tour de France aj bez divákov

Paríž 12. apríla (TASR) - Nemecký cyklista John Degenkolb si vie predstaviť Tour de France aj bez divákov. Podujatie, ktoré ja naplánované na 27. júna až 19. júla je v ohrození pre pandémiu koronavírusu, organizátori avizovali verdikt do polovice mája. Viacerí funkcionári aj jazdci sa vyslovili proti myšlienke najslávnejších pretekov bez divákov.



Degenkolb si však myslí, že ak nebude na výber, absencia publika sa dá prežiť. Ako príklad použil marcové preteky Paríš-Nice. "Samozrejme, fanúšikovia sú 'korenie' pretekov, ale aj bez nich sa to bude dať zvládnuť, už sme to predsa tento rok videli," citovala 31-ročného Degenkolba agentúra DPA.



Nemec si nerobí ilúzie a sám tuší, že vzhľadom na svetovú situáciu existuje vážna hrozba, že Tour tento rok nebude, prípadne nie v pôvodnom termíne. Pripomína však, že jej zrušenie by mohlo mať vážne ekonomické dôsledky pre celú cyklistiku: "Dúfam, že sa to napokon podarí, pretože cyklistika je závislá najmä od Tour de France."



Vo Francúzsku evidovali v nedeľu predpoludním takmer 130-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 13.832 úmrtí.