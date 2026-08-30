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Cyklista Enric Mas vyhral 9. etapu a upevnil si post lídra
Na jazdcov čakalo až 5050 výškových metrov, prakticky sa celú etapu len stúpalo a išlo dolu zjazdom.
Autor TASR
Alto de Aitana 30. augusta (TASR) - Španielsky cyklista Enric Mas z tímu Movistar triumfoval v deviatej etape pretekov Vuelta a Espaňa. V kráľovskej 187 km dlhej skúške z Villajoyosa do Alto de Aitana zdolal v špurte Oscara Onleyho z Veľkej Británie (UCI WorldTeam Netcompany–Ineos), tretí skončil s miernou stratou Slovinec Primož Roglič (Red Bull Bora-Hansgrohe). Mas si upevnil post lídra celkovej klasifikácie, na Rogliča má náskok minútu a 18 sekúnd.
Po odstúpení Slovinca Tadeja Pogačara sa stal Mas favoritom na celkový triumf a čakala na neho i zvyšok pelotónu jedna z dvoch najťažších etáp v celom itinerári pretekov. Na jazdcov čakalo až 5050 výškových metrov, prakticky sa celú etapu len stúpalo a išlo dolu zjazdom. Šancu tak mali najlepší vrchári v štartovom poli.
Najskôr sa do úniku dostala prvá zhruba 20-členná skupina, tá sa potom zredukovala, ale na čele mala náskok na pelotón až šesť minút. Na cieľový kopec začala prvá stúpať dvojica Pavel Sivakov - Marcel Camprubí s náskokom minútu a pol a potom Sivakov zaútočil. Sily mu však nevydržali a napokon si to rozdali Mas a Onley. Viac síl mal Španiel, obaja za sebou nechali Rogliča. „Červený dres mi dal krídla. Zabral celý tím, bola to výborná práca od každého. Kontrolovali sme preteky, mal som v dojazde dobré nohy,“ povedal Mas v cieli.
Na cyklistov teraz čaká deň voľna, v utorok pokračujú preteky zvlnenou 185 km dlhou etapu z Alcarazu do Elche de la Sierra.
Po odstúpení Slovinca Tadeja Pogačara sa stal Mas favoritom na celkový triumf a čakala na neho i zvyšok pelotónu jedna z dvoch najťažších etáp v celom itinerári pretekov. Na jazdcov čakalo až 5050 výškových metrov, prakticky sa celú etapu len stúpalo a išlo dolu zjazdom. Šancu tak mali najlepší vrchári v štartovom poli.
Najskôr sa do úniku dostala prvá zhruba 20-členná skupina, tá sa potom zredukovala, ale na čele mala náskok na pelotón až šesť minút. Na cieľový kopec začala prvá stúpať dvojica Pavel Sivakov - Marcel Camprubí s náskokom minútu a pol a potom Sivakov zaútočil. Sily mu však nevydržali a napokon si to rozdali Mas a Onley. Viac síl mal Španiel, obaja za sebou nechali Rogliča. „Červený dres mi dal krídla. Zabral celý tím, bola to výborná práca od každého. Kontrolovali sme preteky, mal som v dojazde dobré nohy,“ povedal Mas v cieli.
Na cyklistov teraz čaká deň voľna, v utorok pokračujú preteky zvlnenou 185 km dlhou etapu z Alcarazu do Elche de la Sierra.