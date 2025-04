Cyklista Evenepoel odštartoval sezónu triumfom na Brabantskom šípe

Brabantský šíp (Beersel - Overijse, 162 km):



1. Remco Evenepoel (Bel./Soudal Quick-Step) 03:35:14 hod, 2. Wout Van Aert (Bel./Visma Lease a Bike) rovnaký čas ako víťaz, 3. Antonio Morgado (Port./SAE Team Emirates-XRG), 4. Alex Aranburu (Šp./Cofidis), 5. Eduard Prades (Šp./Caja Rural-Seguros), 6. Fabio Christen (Švaj./Q36.5 Pro Team) všetci + 27 sek

Overijse 18. apríla (TASR) - Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal víťazom Brabantského šípu. Jazdec tímu Soudal Quick-Step zvládol v piatok 162 km dlhú trať vedúcu z Beerselu do Overijse za 3:35:14 h. Druhý finišoval jeho krajan Wout Van Aert z Visma Lease a Bike. Tretí preťal cieľovú pásku Portugalčan Antonio Morgado zo SAE Team Emirates-XRG s mankom 27 sekúnd.Evenepoel tak odštartoval sezónu víťazstvom a naladil sa na nadchádzajúce klasiky. Dvojnásobný olympijský šampión z OH 2024 v Paríži a úradujúci majster sveta v časovke sa vlani v decembri zranil, keď narazil počas tréningu do otvorených dverí poštovej dodávky. Zlomil si pri tom pravú ruku, pravú lopatku i rebrá. Navyše si vykĺbil kľúčnu kosť a pomliaždil pľúca.