Cyklista Groves zvíťazil v 5. etape pred Milanom a Pedersenom

výsledky 5. etapy Giro d´Italia (Atripalda - Salerno, 171 km):

1. Kaden Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 4:30:19 h,

2. Jonathan Milan (Tal./Bahrain Victorious),

3. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo),

4. Alberto Dainese (Tal./Team DSM),

5. Mark Cavendish (V. Brit./Astana Qazaqstan Team),

6. Nicolas Dalla Valle (Tal./Corratec),

7. Mirco Maestri (Tal./EOLO Kometa),

8. Filippo Fiorelli (Tal./Bardiani),

9. Andrea Vendrame (Tal./AG2R Citroën),

10. Michael Matthews (Austr./Jayco-AlUla) všetci rovnaký čas ako víťaz

Celkové poradie (po 5 z 21 etáp):

1. Andreas Leknessund (Nór./DSM) 19:06:03 h,

2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +28 s,

3. Aurelien Paret-Peintre (Fr./AG2R Citroën) +30,

4. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +1:00 min.,

5. Primož Roglič (Slov./Jumbo-Visma) +1:12,

6. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos Grenadiers),

7. Alexander Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) obaja +1:26,

8. Toms Skujinš (Lot./Trek-Segafredo) +1:29,

9. Tao Geoghegan Hart (V. Brit./Ineos Grenadiers) +1:30,

10. Vincenzo Albanese (Tal./Eolo-Kometa) +1:39

Salerno 10. mája (TASR) – Austrálsky cyklista Kaden Groves triumfoval v 5. etape pretekov Giro d´Italia, ktorá viedla z Atripaldy do Salerna. Jazdec tímu Alpecin-Deceuninck predstihol v záverečnom špurte domáceho Jonathana Milana (Bahrain Victorious), tretí skončil Dán Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Ružový dres pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Nór Andreas Leknessund z tímu DSM.Piata, 171 km dlhá etapa, mala zvlnený profil, ale vyhovovala aj šprintérom. Na štart sa už nepostavili Remy Rochas (Cofidis), Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck) a Valerio Conti (Corratec). Do úniku sa dostali Thomas Champion (Cofidis), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Stefano Gandin (Corratec) a Samuele Zoccarato (Bardiani). Pinot, líder vrchárskej súťaže, získal na prvej horskej prémii Passo Serra deväť bodov a následne sa vrátil do pelotónu. Belgičan Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step) s tímovým kolegom Davidem Ballerinim a ďalšími cyklistmi spadli 152 kilometrov pred cieľom, keď cez cestu prebehol pes. Jeden z favoritov na celkové víťazstvo vyviazol z pádu bez vážnych zranení a po piatich kilometroch sa vrátil späť do balíka.Prvú šprintérsku prémiu vyhral Gandin. Pretekári sa okrem daždivého počasia museli vyrovnať aj s hmlou. Vedúca skupina troch jazdcov si naďalej udržiavala k dobru viac ako dve minúty, ale jej náskok postupne klesal. Druhú vrchársku prémiu na Oliveto Citra ovládol Zoccarato a získal deväť bodov. Pinot získal jeden bod, keď bol najrýchlejší z pelotónu a v boji o modrý dres má štrnásťbodový náskok pred ďalšími prenasledovateľmi.Vedúce trio prešlo prvé aj cez bonifikačnú prémiu, Gandin ju vyhral a získal tri sekundy. Champion skončil druhý, Zoccarato až tretí, no hneď potom zaútočil a zostal na čele sám. Champion a Gandin čakali na pelotón. Talianskeho pretekára však balík dostihol necelých sedem kilometrov pred páskou. Krátko na to prišlo k pádu v pelotóne, ktorý sa rozdelil na niekoľko skupín. Vzadu zostal aj líder celkového poradia Leknessund. O ďalšie tri kilometre spadol druhýkrát Evenepoel. Záverečný šprint najlepšie zvládol Groves pred Milanom. Tesne pred cieľom spadol aj Mark Cavendish, Brit však obsadil piatu priečku.povedal Groves do mikrofónu Giro d´Italia. Austrálčan dosiahol prvé víťazstvo na prvej Grand Tour sezóny.