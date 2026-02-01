Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 1. február 2026Meniny má Tatiana
< sekcia Šport

Cyklista Heeren získal juniorský titul majstra sveta v cyklokrose

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Preteky žien do 23 rokov boli na programe od 13.00 h, medzi adeptkami na medailu bola Slovenka Viktória Chladoňová.

Autor TASR
Hulst 1. februára (TASR) - Holandský cyklista Delano Heeren získal juniorský titul majstra sveta v cyklokrose na domácom šampionáte v Hulste. Druhý bol o deväť sekúnd Talian Filippo Grigolini a tretie miesto obsadil Giel Lejeune z Belgicka s mankom desiatich sekúnd. Spomedzi Slovákov bol najlepší Michal Šichta, ktorý obsadil pätnáste miesto so stratou 1:45 minúty.

Heeren pridal druhé zlato na podujatí, keďže triumf slávil aj s miešanou štafetou. Spomedzi domácich vyhrala medzi ženami aj Lucinda Brandová. Počas pretekov to pritom vyzeralo na triumf Grigoliniho, ktorý mal pred posledným piatym kolom náskok 13 sekúnd na zvyšok súperov. V závere však dvakrát padol, v priamom súboji nestačil na 17-ročného Heerena a len tesne ubránil striebro.

Okrem Šichtu boli na štarte aj Milan Húsenica (27. miesto, +2:54 min) a Jerguš Melicherčík, ktorý obsadil 40. pozíciu spomedzi 61 pretekárov a na víťaza stratil 4:18 minúty.

Preteky žien do 23 rokov boli na programe od 13.00 h, medzi adeptkami na medailu bola Slovenka Viktória Chladoňová.

MS v cyklokrose

juniori: 1. Delano Heeren (Hol.) 40:15 min, 2. Filippo Grigolini (Tal.) +9 s, 3. Giel Lejeune (Belg.) +10, ...15. Michal ŠICHTA +1:45 min, 27. Milan HÚSENICA +2:54, 40. Jerguš MELICHERČÍK (všetci SR) +4:18
.

Neprehliadnite

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov

Premiér R. Fico prijal rezignáciu svojho poradcu M. Lajčáka

CELÉ ZNENIE: Vyjadrenie Miroslava Lajčáka k aktuálnej komunikácii

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: Štúr ideálny a reálny (a národné prebudenie)