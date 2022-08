Cyklista Jakobsen triumfoval v pretekoch s hromadným štartom

výsledky (Murnau - Mníchov, 207,9 km):



1. Fabio Jakobsen (Hol.) 4:38:49 h,

2. Arnaud Demare (Fr.),

3. Tim Merlier (Belg.),

4. Danny van Poppel (Hol.),

5. Sam Bennett (Ír.),

6. Luka Mezgec (Slovin.),

7. Elia Viviani (Tal.),

8. Alexander Kristoff (Nór.),

9. Jon Aberasturi (Šp.),

10. Mads Pedersen (Dán.) všetci rovnaký čas, ...

35. Matúš ŠTOČEK +15 s,

43. Marek ČANECKÝ +18,

71. Andrej LÍŠKA +46, ...

Erik BAŠKA, Adam FOLTÁN, Dávid KAŠKO (všetci SR nedokončili)

Mníchov 14. augusta (TASR) - Holandský cyklista Fabio Jakobsen sa stal majstrom Európy v pretekoch s hromadným štartom. Nedeľňajšiu trať z Murnau do Mníchova dlhú 207,9 km zvládol za 4:38:49 hodiny. V záverečnom špurte zdolal Francúza Arnauda Demarea, tretí finišoval Belgičan Tim Merlier. Zo šestice Slovákov skončil najvyššie na 35. mieste Matúš Štoček, ktorý stratil 15 sekúnd.povedal v cieli Jakobsen, ktorý si pripísal na konto už desiate víťazstvo v sezóne a 37. v kariére.Nedeľňajšia trať bola mierne zvlnená len v prvej polovici. Po príchode do Mníchova, kde sa išlo päť mestských okruhov, čakala na pelotón už len rovina a tak sa očakával hromadný dojazd a súboj šprintérov. Na štart sa postavilo 142 pretekárov, medzi ktorými boli aj Slováci Erik Baška, Adam Foltán, Dávid Kaško, Marek Čanecký, Andrej Líška a Štoček. Po niekoľkých kilometroch sa dostali do úniku len Lukas Pöstlberger (Rak.) a Silvan Dillier (Švaj.), na stúpaní Eurasburg (1 km, 10,4%) krátko pred polovicou pretekov sa snažili odtrhnúť aj ďalší pretekári, ale šprintérske tímy ich nenechali odísť.Štyri kolá pred koncom mal nepríjemný pád domáci pretekár Pascal Ackermann, ktorý sa dlho nezdvíhal zo zeme. Snaha dvojice v úniku sa skončila 27 km pred cieľom, keď ich pohltil pelotón. Na rovinatej trati sa už nikto nedokázal odtrhnúť a tak sa rozhodlo v špurte. Ten zvládli najlepšie Holanďania a triumf si pripísal Jakobsen, ktorý vyťažil z výbornej práce Dannyho van Poppela. Ten obsadil štvrté miesto. Štoček vypadol z balíka krátko pred cieľom a s mankom pätnásť sekúnd obsadil 35. miesto. Čanecký bol 43. (+18 s) a Líška skončil so stratou 46 s na 70. priečke. Baška, Foltán a Kaško nedokončili.