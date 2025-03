Cyklista Jorgenson obhájil titul na pretekoch Paríž-Nice

Nice 16. marca (TASR) - Americký cyklista Matteo Jorgenson obhájil celkový triumf na pretekoch Paríž-Nice. Jazdec tímu Visma-Lease a Bike prišiel do cieľa záverečnej 8. etapy na druhom mieste za víťazným krajanom Magnusom Sheffieldom zo stajne Ineos Grenadiers a v celkovej klasifikácii zdolal o 1:15 min Nemca Floriana Lipowitza z tímu Red Bull Bora-hansgrohe.



Jorgenson sa stal desiatym jazdcom s minimálne dvoma titulmi za sebou na podujatí Paríž-Nice. Pridal sa k legendárnemu Eddymu Merckxovi, Jacquesovi Anquetilovi a Raymondovi Poulidorovi. Rekord v počte celkových triumfov na Paríž-Nice v sérii drží Sean Kelly, ktorý ovládol preteky sedemkrát v rokoch 1982 až 1988. "Celý týždeň bol stresujúci, ale zvládol som to. Vedeli sme, že to bude vyčerpávajúce, no všetci sme pracovali naplno. Som šťastný, že som v tomto tíme a vyhral som preteky druhý rok za sebou," citovala Jorgensona agentúra AFP.







Výsledky 8. etapy pretekov Paríž-Nice (Nice - Nice, 119,9 km):



1. Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) 2:48:37 h, 2. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) +29 s, 3. Felix Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale Team) +35, 4. Michael Storer (Aus./Tudor Pro Cycling Team), 5. Clement Champoussin (Fr./XDS Astana Team), 6. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull Bora-hansgrohe), 7. Thymen Arensman (Hol./Ineos Grenadiers) všetci +1:01 min, 8. Aleksandr Vlasov (Rus./Red Bull Bora-hansgrohe) +1:04, 9. Ilan van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step), 10. Aurelien Paret-Peintre (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale Team) obaja +1:40







Konečné poradie pretekov:



1. Jorgenson 26:26:42 h, 2. Lipowitz +1:15 min, 3. Arensman +1:58, 4. Sheffield +2:17, 5. Storer +3:03, 6. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +3:57