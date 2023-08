Cyklista Kron triumfoval v 2. etape Vuelty, celkovo vedie Piccolo

78. ročník Vuelty - 2. etapa (Mataró - Barcelona, 181,3 km):



1. Andreas Kron (Dán./Lotto-Dstny) 4:22:44 h, 2. Kaden Groves (Aus./Alpecin-Deceuninck), 3. Andrea Vendrame (Tal./AG2R Citroën Team), 4. Andrea Bagioli (Tal./Soudal Quick-Step), 5. Fernando Barcelo (Šp./Caja Rural-Seguros RGA), 6. Ivan Cortina Garcia (Šp./Movistar Team), 7. Romain Gregoire (Fr./Groupama-FDJ), 8. Lennert Van Eetvelt (Belg./Lotto-Dstny), 9. Marijn Van Den Berg (Hol./EF Education-EasyPost), 10. Kobe Goossens (Belg./Intermarche-Circus-Wanty) všetci +7 s





Barcelona 27. augusta (TASR) - Dánsky cyklista Andras Kron z tímu Lotto-Dstny zvíťazil v nedeľňajšej druhej etape 78. ročníka španielskej Vuelty. Vyplatil sa mu nástup na prudkom stúpaní na kopec Montjuic a na klzkej trati následne zvládol aj zjazd. Etapu významne ovplyvnil dážď, ktorý sa podpísal pod viaceré pády. Práve pre počasie sa neutralizácia výsledkov uskutočnila 9 km pred cieľom. V tomto bode boli najrýchlejší Andrea Piccolo a Javier Romo, prvý menovaný získal červený dres pre priebežného lídra celkového poradia.Po sobotňajšej prvej etape, ktorou bola tímová časovka, sa cyklisti presunuli do kopcov. Trasa s celkovou dĺžkou 181,8 km z Mataró do Barcelony priniesla jazdcom dve výraznejšie stúpania a jedno kratšie a aj jedno prudké krátko pred cieľom. V úvode sa od pelotónu vzdialila štvorica Sobrebro, Romo, Nicolau a Piccolo. Na vrchole Coll de Sant Batomeu bol prvý Romo, ktorý získal tri body do súťaže vrchárov. K menovanému kvartetu sa zaradil aj Bol a táto pätica postupne zvyšovala náskok. Približne 120 km viedla o dve minúty pred pelotónom, ktorý však viackrát zrýchlil tempo. Bol a Nicolau sa napokon neudržali medzi lídrami a vo vedúcej skupine zostali Piccolo, Sobrero a Romo.Preteky začal komplikovať dážď, ktorý sa podpísal aj pod pád viacerých jazdcov v pelotóne vrátane Rogliča 33 km pred cieľom. Krátko na do došlo k pádu aj v čelnej skupinke, keď Piccolo spadol v zákrute, no nestratil veľa sekúnd. Tempu trojčlenného úniku napokon nestíhal Sobrero a súboj o etapové víťazstvo sa tým zúžil na dvojicu Piccolo - Romo. K neutralizácii pretekov došlo 9 km pred cieľom a v danom momente bol Piccolo pred Romom. Následne sa obaja nechali pohltiť pelotónom, ktorý v závere čakalo 8,8-percentné stúpanie na Montjuic. Tri body do súťaže vrchárov a šesť bonifikačných sekúnd vybojoval Kron. Po zjazde z kopca sa na neho snažili dotiahnuť Gregoire aj Bardet, ale o etapový titul ho nedokázali pripraviť.