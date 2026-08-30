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Cyklista Kubiš obsadil 15. miesto na klasike v Bretónsku

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Na snímke slovenský pretekár Lukáš Kubiš. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Na treťom mieste prišiel do cieľa Talian Alessandro Borgo z Bahrain Victorious.

Autor TASR
Plouay 30. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš z tímu Unibet Rose Rockets obsadil 15. miesto na pretekoch Bretagne Classic. Do cieľa prišiel s 21-sekundovou stratou na Španiela Alexa Aranbura. Ten finišoval so štvorsekundovým náskokom na Dána Alexandra Kampa Egesteda z Uno-X Mobility. Na treťom mieste prišiel do cieľa Talian Alessandro Borgo z Bahrain Victorious.



Bretagne Classic 2026 (228,30 km)

1. Alex Aranburu Deba (Šp./Cofidis) 5:21:13 hod., 2. Alexander Kamp Egested (Dán./Uno-X Mobility) + 4 sek., 3. Alessandro Borgo (Tal./Bahrain Victorious) + 10, 4. Emil Herzog (Nem./Red Bull Bora Hansgrohe), 5. Jenno Berckmoes (Belg./Lotto Intermarche), 6. Paul Lapeira (Fr./Decathlon CMA CGM Team) všetci + 11, ... 15. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) +21
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