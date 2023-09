Cyklista Kuss vyhrá 78. ročník pretekov Vuelta a Espana

výsledky 20. etapy (Manzanares - Guadarrama, 207,8 km):



1. Wouter Poels (Hol./Bahrajn Victorious) 4:59:29 h,

2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal QuickStep),

3. Pelayo Sanchez (Šp./Burgos-BH),

4. Lennert van Eetvelt (Belg./Lotto Dstny) všetci rovnaký čas,

5. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +4 s,

6. Rui Costa (Port./Intermarché-Circus-Wanty) +26,

7. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn Victorious),

8. Lennard Kämna (Nem./Bora-Hansgrohe),

9. Romain Bardet (Fr./DSM-firmenich),

10. Einer Reyes (Kol./Movistar) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 74:23:42 h,

2. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +17 s,

3. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:08 min,

4. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +3:44,

5. Mikel Landa (Šp./Bahrajn Victorious) +4:03,

6. Enric Mas (Šp./Movistar) +4:14,

7. Alexander Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe) +8:19,

8. Cian Uijtdebroeks (Belg./Bora-Hansgrohe) +8:26,

9. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +10:08,

10. Santiago Buitrago (Kol./Bahrajn Victorious) +12:04









Guadarrama 16. septembra (TASR) - Americký cyklista Sepp Kuss vyhrá 78. ročník pretekov Vuelta a Espana. Jazdec stajne Jumbo-Visma sa udržal na čele aj po 20. etape, poslednej, ktorá ešte mohla zamiešať celkovým poradím. Na spečatenie triumfu mu stačí prísť v nedeľu do cieľa v Madride. Na druhom a treťom mieste skončia jeho tímoví kolegovia Jonas Vingegaard z Dánska a Primož Roglič zo Slovinska. Jumbo tak vyhrá všetky tri Grand Tours v sezóne. Na Gire slávil úspech Roglič, na Tour druhýkrát po sebe Vingegaard, obom pomáhal práve Kuss. Sobotňajšiu etapu z Manzanaresu El Real do Guadarramy (207,8 km) vyhral po úniku a špurte pätice Holanďan Wout Poels.Pretekár Bahrajnu-Victorious preťal cieľ v čase 4:59:29 hodiny, keď na páske zdolal Belgičana Remca Evenepoela (Soudal-QuickStep), tretí finišoval domáci Pelayo Sanchez z tímu Burgos-BH.Dvadsaťdeväťročný Kuss v nedeľu zaznamená najväčšie víťazstvo vo svojej kariére. Špičkový vrchár je v Jumbe od roku 2018 a doteraz pracoval ako elitný domestik pre Vingegaarda, Rogliča a ďalších lídrov holandského tímu. Dokopy sa predstavil na dvanástich Grand Tours, trikrát vyhral etapu a jeho najlepšie umiestnenie v celkovom poradí bola doteraz ôsma priečka v roku 2021 na Vuelte, ktorú vtedy vyhral Roglič. Tento rok sa dostal do červeného dresu vo 8. etape a už ho nevyzliekol. Najbližší konkurenti boli paradoxne jeho dvaja tímoví kolegovia, ktorí išli do pretekov ako spoloční lídri. Dlho tak nebolo známe, ako vedenie Jumba rozlúskne situáciu, no nakoniec dostal šancu Kuss. V celkovom poradí má pred záverečným dňom náskok 17 sekúnd pred Vingegaardom, Roglič stráca 1:08 minúty. Ostatní súperi takmer štyri minúty a viac.Sobotňajšia etapa bola najdlhšia v tohtoročnom itinerári a pretekárov čakalo až desať stúpaní 3. kategórie a celkovo 4361 výškových metrov. Očakával sa veľký boj o pozície v úniku a ten sa rozpútal hneď po štarte. Aktívny bol opäť Remco Evenepoel i jeho tím Soudal-QuickStep, no na etapový triumf si brúsili zuby aj ďalší a tak sa po úvodnom kopci vytvoril veľký únik s 31 pretekármi. QuickStep v nej mal štvoricu, troch zástupcov Lotto Dstny i AG2R. Nik z cyklistov v úniku nemohol ohroziť popredné priečky v celkovom poradí a tak pelotón, na čele s pretekármi Jumba, nechal skupinu odísť. Jej náskok sa po 50 km dostal nad päť a 50 km pred páskou nad osem minút. Dovtedy sa situácia príliš nemenila a nejazdilo sa na čele ani v balíku.Prvé vážnejšie ataky príliš na ôsmom stúpaní Alto de Robledondo, čím sa zvýšilo tempo vedúcej skupiny, z ktorej začali odpadávať prví pretekári. O víťazovi však nerozhodol ani záverečný kopec Alto San Lorenzo de El Escorial, ktorý meral 4,5 km s priemerným sklonom 6,5%, no maximami nad 12%. Na ňom zaútočili Poels a Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) a najväčší favorit Evenepoel v ostrom stúpaní začal strácať. K dvojici sa pod vrcholom kopca pripojil aj Marc Soler (SAE Team Emirates) a za nimi išiel Pelayo Sanchez. Štvorica sa v zjazde spojila a miernu stratu si dolepil aj Evenepoel. Do záverečnej rovinky tak prišla pätica pokope a o triumf si to rozdali v hromadnom finiši. V ňom išiel do dlhého špurtu Poels, no na posledných metroch ho dostihol Evenepoel a cieľom prešli takmer naraz. Cieľová fotografia nakoniec ukázala, že prvý ho preťal holandský pretekár Bahrajnu-Victorious. Medzi súpermi v Top10 celkového poradia sa nakoniec nebojovalo a do cieľa prišli spolu asi 10 minút za víťazom, Kuss, Vingegaard a Roglič v spoločnom objatí.