Laporte vyhral cyklista Dwars door Vlaanderen a zaznamenal double

77. ročník Dwars door Vlaanderen (Roeselare - Waregem, 183,7 km):



1. Christophe Laporte (Fr./Jumbo-Visma) 4:06:20 h, 2. Oier Lazkano (Šp./Movistar) +15 s, 3. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost), 4. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 5. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 6. Arnaud de Lie (Belg./Lotto Dstny), 7. Davide Ballerini (Tal./Soudal-QuickStep), 8. Andrea Pasqualon (Tal./Bahrajn-Victorious), 9. Olivier le Gac (Fr./Groupama-FDJ), 10. Nils Politt (Nem./Bora-Hansgrohe) všetci rovnaký čas



Waregem 29. marca (TASR) - Francúzsky cyklista Christophe Laporte dosiahol víťazné double na belgických klasikách v priebehu štyroch dní. Jazdec stajne Jumbo-Visma vyhral v nedeľu Gent - Wevelgem a v stredu aj 77. ročník Dwars door Vlaanderen. Tridsaťročný pretekár sa presadil po záverečnom sóle a 183,7 km dlhú trasu z Roeselare do Waregemu zvládol za 4:06:19 hodiny. Druhý finišoval Španiel Oier Lazkano (Movistar) a tretí skončil Neilson Powless z USA (EF Education-EasyPost). Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie.Laporte si pripísal 28. víťazstvo v kariére a druhé tento rok. Na Gent - Wevelgem mu ho prepustil tímový kolega Wout van Aert, keď prišli na cieľovú rovinku s obrovským náskokom pred súpermi. Tentokrát sa presadil sám, keď zaútočil na méte štyri kilometre pred cieľom.citoval ho cyclingnews.com. Pretekári Jumba vyhrali tento rok aj Omloop Het Nieuwsblad (Dylan van Baarle), Kuurne–Brussels–Kuurne (Tiesj Benoot) a E3 Saxo Classic (Wout van Aert).Preteky naprieč Flámskom sú poslednou previerkou pred slávnejším monumentom Okolo Flámska, ktorý je na programe už túto nedeľu. Na pretekárov čakalo jedenásť krátkych, no prudkých stúpaní a desať úsekov na dlažobných kockách. Po 15 km sa na čele oddelila šesťčlenná skupina a vytvorila si náskok do štyroch minút. Najznámejším menom v nej bol niekdajší elitný nórsky šprintér a klasikár Alexander Kristoff (Uno-X). Situácia sa dlhšie nemenila, no asi 90 km pred cieľom prišlo stúpanie na Knokteberg a v pelotóne vystupňovali tempo jazdci Treku-Segafredo. K nim sa postupne pridalo Jumbo a Ineos a podarilo sa im urobiť diery v balíku. Tie sa ešte zvýraznili na ďalšom kopci Berg Ten Houte.V balíku zostalo už len okolo 45 cyklistov a za ním sa tiahli menšie skupinky. V hlavnej skupine však neustále prichádzalo k útokom a 50 km pred páskou sa oddelila silná skupina, do ktorej sa dostali Laporte s Tiesjom Benootom z Jumba, Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Stefan Küng, Valentin Madouas (obaja Groupama-FDJ), Jhonatan Narvaez (Ineos), Mikkel Honore, Powless (obaja EF Education-EasyPost) a Leon Heinschke (DSM), ktorý do nej spadol z pôvodného úniku. V ňom tak zostali už len Kristoff s Oierom Lazkanom (Movistar). Ich náskok klesal, 25 km pred koncom mali k dobru len 17 s pred deviatkou prenasledovateľov, pelotón strácal ďalších 40 sekúnd.Dlhočizný únik Kristoffa s Lazkanom sa skončil až šesť km pred cieľom za posledným stúpaním. Za jedenásťčlennou skupinou išiel balík s mankom asi 22 sekúnd. V ňom sa ešte o čosi snažil Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep), ale márne. Štyri km pred cieľom už na nič nečakal Laporte, ktorý videl, ako sa približujú pretekári z druhej skupiny, a tak vyrazil dopredu. Dokázal si vypracovať slušný náskok a stíhali ho iba Honore s neúnavným Lazkanom. Nemali však dosť síl a tak si prišiel Laporte pre ďalší významný úspech.