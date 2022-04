Cyklista Martinez si v 6. etape Okolo Baskicka vybojoval víťazstvo

1. Ion Izagirre (Šp./Cofidis) 3:47:07 h, 2. Alexander Vlasov (Rus./Bora-Hansgrohe), 3. Marc Soler (Šp./UAE Team Emirates), 4. Daniel Felipe Martinez (Kol./Ineos Grenadiers) všetci rovnaký čas ako víťaz, 5. Jonas Vingegard (Dán./Jumbo-Visma) +3 s, 6. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) +13



1. Martinez 21:59:36 h, 2. Izagirre +11 s, 3. Vlasov +16, 4. Remco Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) +21, 5. Bilbao, 6. Vingegard obaja +32

Arrate 9. apríla (TASR) - Víťazom 61. ročníka cyklistických pretekov Okolo Baskicka sa stal Kolumbijčan Daniel Felipe Martinez. V špurte sobotňajšej 6. etapy síce finišoval až štvrtý, no stačilo mu to na predstihnutie Belgičana Remca Evenepoela, ktorý skončil na siedmom mieste so stratou 24 sekúnd na domáceho víťaza Iona Izagirreho z tímu Cofidis.Španiela nevyradil ani pád v závere etapy a s časom 3:47:07 hodiny zaknihoval prvé tohtoročné etapové víťazstvo. Pódium doplnili Rus Alexander Vlasov z Bory-Hansgrohe a víťazov krajan Marc Soler (UAE Team Emirates).