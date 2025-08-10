< sekcia Šport
Cyklista McNulty vyhral Okolo Poľska, Svrček na 50. mieste
Slovenský reprezentant Martin Svrček skončil v časovke na 69. mieste s mankom 1:30 min na víťaza.
Wieliczka 10. augusta (TASR) - Americký cyklista Brandon McNulty vyhral preteky Okolo Poľska. O celkovom triumfe rozhodol víťazstvom v nedeľňajšej časovke na 12,5 km so štartom a cieľom vo Wieliczke. Jazdec SAE Team Emirates ju zvládol za 14:31 minút a v celkovej klasifikácii triumfoval s náskokom 29 sekúnd pred Talianom Antoniom Tiberim (Bahrajn Victorious). Tretí skončil Matteo Sobrero (Red Bull Bora-hansgrohe) s mankom 37 s.
výsledky 7. etapy (Wieliczka - Wieliczka, časovka na 12,50 km):
1. Brandon McNulty (USA/SAE Team Emirates) 14:31 min, 2. Lorenzo Milesi (Tal./Movistar) +12 s, 3. Matteo Sobrero (Tal./Red Bull Bora-hansgrohe) +15, 4. Antonio Tiberi (Tal./Bahrajn Victorious) +16, 5. Ben Turner (V.Brit./Ineos Grenadiers) +19, 6. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ) +20, ... 69. Martin Svrček (SR/Soudal Quick-Step) +1:30,0
konečné poradie:
1. McNulty 25:10:57 h, 2. Tiberi +29 s, 3. Sobrero +37, 4. Jan Christen (Švaj./SAE Team Emirates) +39, 5. Victor Langellotti (Mon./Ineos Grenadiers) rovnaký čas, 6. Alberto Bettiol (Tal./XDS Astana) +47, ... 50. Svrček +18:24
