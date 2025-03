Cyklista Pedersen obhájil triumf na Gent - Wevelgem

výsledky 87. ročníka Gent - Wevelgem (Ypres - Wevelgem, 250,3 km):



1. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 5:30:31 h, 2. Tim Merlier (Beg./Soudal QuickStep) +52 s, 3. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek), 4. Alexander Kristoff (Nór./Uno-X), 5. Hugo Hofstetter (Fr./Izrael-Premier Tech), 6. Davide Ballerini (Ta./XDS Astana), 7. Biniam Girmay (Eri./Intermarché-Wanty), 8. Jenno Berckmoes (Belg./Lotto), 9. Jordi Meeus (Belg./Red Bull-Bora-Hansgrohe), 10. Laurenz Rex (Belg./Intermarché-Wanty) všetci rovnaký čas

Wevelgem 30. marca (TASR) - Dánsky cyklista Mads Pedersen obhájil triumf na 87. ročníku pretekov Gent - Wevelgem. Jazdec stajne Lidl-Trek sa presadil po vyše 80-kilometrovom úniku a 250,3 km dlhú trať z Ypresu do Wevelgemu zvládol za 5:30:21 hodiny. Druhý skončil Tim Merlier (Soudal QuickStep) a tretí bol Pedersenov tímový kolega Jonathan Milan z Talianska.Prvá polovica nedeľňajších pretekov sa išla po rovine, v druhej čakalo na cyklistov niekoľko úsekov s dlažobnými kockami a šotolinou a deväť krátkych, no prudkých kopcov. Trikrát z toho museli absolvovať stúpanie na Kemmelberg. Krátko po štarte prišlo k viacerým útokom a po pár kilometroch sa vytvoril deväťčlenný únik. Ten si postupne vypracoval takmer štvorminútový náskok, no pelotón sa nikam nehnal. Tempo začal zvyšovať až po 100 km a s tým sa aj zmenšovala strata na únik.Potom sa však na vetre balík roztrhol a v prednej skupine jazdilo len asi 30 pretekárov. Po ďalších 30 km sa obe skupiny znovu spojili a náskok úniku klesol na minútu. Asi 86 km pred páskou zaútočil z pelotónu na štrkovej ceste Mads Pedersen a onedlho dostihol pôvodnú deviatku z úniku. Dánsky cyklista na druhom prejazde Kemmelbergom opäť zabral a osamostatnil sa na čele. Za ním išla trojica Victor Campenaerts, Arjen Livyns a Marco Haller, no Pedersenov náskok neustále narastal. Na méte 40 km pred cieľom mal k dobru 1:20 minúty na troch prenasledovateľov a dve na pelotón.Na poslednom stúpaní na Kemmelberg zaútočil z pelotónu Jasper Philipsen, ku ktorému sa pridal Florian Vermeersch, a poriadne natiahli pelotón. V ňom sa tak opäť poriadne zvýšilo tempo a čoskoro pohltil trojicu pred sebou. Scvrkol sa aj náskok Pedersena, ktorý mal 25 km pred páskou k dobru 1:35 min. Víťaz z rokov 2020 a 2024 však išiel výborne, mal dostatok síl osem km pred cieľom mal stále k dobru 1:20 min. Dvadsaťdeväťročný Dán tak po siedmom mieste na Miláno - Sanremo a druhom na E3 Saxo Bank Classic vybojoval štvrté a najväčšie víťazstvo v sezóne. Celkovo to bol už jeho jubilejný 50. triumf v kariére.povedal Pedersen, ktorý sa s tromi víťazstvami zaradil medzi rekordérov podujatia. Vyrovnal výkon Roberta van Eenaemeho, Rika van Looya, Eddyho Merckxa, Maria Cipolliniho, Toma Boonena a Slováka Petra Sagana, ktorý to dosiahol v rokoch 2013, 2016 a 2018.Gent - Wevelgem je v poradí tretia klasika počas dvanásťdňového flámskeho cyklistickéhoOdštartovali ho stredajšie preteky Bruggy - De Panne, v piatok nasledovala, v stredu je na programe Dwars Door Vlaanderen a celá séria vyvrcholí o týždeň v nedeľu druhým monumentom sezóny Okolo Flámska.