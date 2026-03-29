Cyklista Philipsen vyhral jarnú flámsku klasiku Gent-Wevelgem
Wevelgem 29. marca (TASR) - Belgický cyklista Jasper Philipsen sa stal víťazom flámskej jarnej klasiky Gent-Wevelgem, ktorá sa od tohto roka jazdí pod názvom In Flanders Fields. Jazdec tímu Alpecin triumfoval na 240 km dlhej trati v záverečnom špurte pred Dánom Tobiasom Lundom Andresenom. Tretí finišoval Francúz Christophe Laporte. Slovák Lukáš Kubiš obsadil 72. priečku s odstupom 5:31 min na víťaza.
Pri poslednom prejazde Kemmelbergom sa z pelotónu odpútali dvaja zo spolufavoritov Belgičan Wout van Aert a Holanďan Mathieu van der Poel. Ešte niekoľko metrov pred cieľom mali 10-sekundový náskok, no napokon ich skupina prenasledovateľov dostihla a o všetkom sa rozhodovalo v záverečnom špurte, v ktorom mal najviac síl Philipsen.
„Je to jeden z mojich najcennejších triumfov. Vždy som chcel vyhrať túto jednorazovku, dnes všetko klaplo. Trochu som sa obával, či budem mať v závere dobré nohy, no začal som špurtovať v pravý čas a vedúcu pozíciu som si udržal," uviedol Philpsen v cieľových priestoroch.
Výsledky pretekov Gent-Wevelgem (240 km):
1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech) 5:08:03 h, 2. Tobias Lund Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM Team), 3. Christophe Laporte (Fr./Team Visma), 4. Arnaud De Lie (Belg./Lotto Intermarché), 5. Robert Donaldson (V. Brit./Team Jayco AlUla), 6. Matteo Trentin (Tal./Tudor Pro Cycling Team), 7. Luca Mozzato (Tal./Tudor Pro Cycling Team), 8. Aime De Gendt (Belg./Q36.5 Pro Cycling Team), 9. Jonas Abrahamsen (Nór./Uno-X Mobility), 10. Jasper Stuyven (Belg./ - Soudal Quick-Step) všetci rovnaký čas ako víťaz,... 72. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Rose Rockets) +5:31
