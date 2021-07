Cyklista Pogačar je posledný krôčik od obhajoby na Tour de France

1. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 35:53 min., 2. Kasper Asgreen (Dán./Deceuninck-QuickStep) +21 s, 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dán./Jumbo-Visma) +32, 4. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ) +38, 5. Stefan Bissegger (Švaj./EF Education-Nippo) +44, 6. Mattia Cattaneo (Tal./Deceuninck-QuickStep) +49, 7. Mikkel Bjerg (Dán./UAE Team Emirates) +52, 8. Tadej Pogačar (Slov./UAE Team Emirates) +57, 9. Magnus Cort Nielsen (Dán./EF Education-Nippo) +1:00 min., 10. Dylan Van Baarle (Hol./Ineos Grenadiers) +1:21

1. Pogačar 80:16:59 h., 2. Vingegaard Rasmussen +5:20 min., 3. Richard Carapaz Montenegro (Ekv./Ineos Grenadiers) +7:03, 4. Ben O'Connor (Austr./AG2R Citroën Team) +10:02, 5. Wilco Kelderman (Hol./Bora-hansgrohe) +10:13, 6. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar Team) +11:43, 7. Alexej Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) +12:23, 8. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +15:33, 9. Pello Bilbao (Šp./Bahrain Victorious) +16:04, 10. Rigoberto Uran Uran (Kol./EF Education-Nippo) +18:34

Saint-Emilion 17. júla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates) obhájil prvenstvo na cyklistických pretekoch Tour de France. V sobotnej 20. etape, ktorou bola individuálna časovka na 31 km, skončil so stratou 57 sekúnd na víťazného Belgičana Wouta van Aerta (Jumbo-Visma) na ôsmom mieste. Bude tak celkovým víťazom 108. ročníka, v nedeľu mu na to stačí prísť do cieľa v Paríži.Wout van Aert oslávil druhý etapový triumf na tomto ročníku, Belgičan odjazdil trať medzi Libourne a Saint-Emilion za 35:53 min. a bol o 21 sekúnd rýchlejší ako druhý Dán Kasper Asgreen (Deceuninck – QuickStep).," citoval slová Van Aerta internetový portál radsport-news.com.V najlepšej desiatke priebežného poradia k zmenám neprišlo. Dvadsaťdvaročný Slovinec Tadej Pogačar obháji triumf na Tour suverénne pred Dánom Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma) a Ekvádorčanom Richardom Caparazom (Ineos Grenadiers).