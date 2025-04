Cyklista Pogačar obhájil triumf na Liege - Bastogne - Liege

Liege 27. apríla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar obhájil prvenstvo na 111. ročníku monumentu Liege - Bastogne - Liege. Jazdec stajne SAE Team Emirates - XRG zaútočil na Côte de la Redoute vyše 30 km pred cieľom a nikto s ním nedokázal držať krok. Už trojnásobný víťaz slávnych pretekov zvládol 252 km dlhú trasu za 6:00:09 hodiny. Druhý skončil Talian Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a tretí bol Ír Ben Healy (EF Education-EasyPost), obaja s odstupom 1:03 minúty.



Najstaršia z piatich monumentálnych klasík ponúkla jedenásť kategorizovaných stúpaní, z toho deväť na posledných sto kilometroch. Ihneď po štarte sa rozbehol boj o únik, do ktorého sa po pár km dostala desiatka pretekárov. Rýchlo si vypracovali vyše päťminútový náskok pred pelotónom, v ktorom sa už neútočilo, a takto išli vyše sto km. Potom začalo tempo balíka stúpať a manko sa zmenšovalo. Na čele pracovali jazdci SAE a Tudoru. Rýchlosť ešte vystupňoval následný útok dvojice z Ineosu Tobiasa Fossa a Boba Jungelsa. Náskok pôvodného úniku sa scvrkol na dve minúty, dvojica z Ineosu mala k dobru asi 30 s pred pelotónom.



Únik sa postupne rozpadol a po stúpaní na Col du Rosier bol hlavný balík pokope. Do cieľa zostávalo už len 50 km a posledné štyri kopce. Na treťom od konca Côte de la Redoute (1,6 km, 8,8%) zúročil tímovú prácu Pogačar, ktorý predviedol rozhodujúci útok a nik z jeho konkurentov naň nedokázal zareagovať. Na vrchole kopca mal k dobru desať sekúnd, no svoj náskok neustále zvyšoval. Na predposlednom stúpaní Côte des Forges mal majster sveta k dobru už 47 sekúnd a išiel si po tretí triumf na pretekoch po rokoch 2021 a 2024.



Za ním išli spoločne Ciccone a Healy a ostatní favoriti mali stratu už vyše minútu a pol. Pogačar si udržal veľký náskok aj na záverečnom kopci tohto ročníka ardenských klasík a v cieli oslávil už svoje siedme víťazstvo v sezóne a 95. v kariére. Dvadsaťšesťročný slovinský fenomén si dá v nasledujúcich týždňoch pretekársku pauzu a najbližšie sa predstaví až začiatkom júna na Critérium du Dauphiné, kde sa bude pripravovať na obhajobu triumfu na Tour de France.