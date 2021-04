Cyklista Pogačar vyhral 107. ročník Liege - Bastogne - Liege

výsledky 107. ročníka Liege - Bastogne - Liege (259,1 km):



1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 6:39:26 h, 2. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-QuickStep), 3. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 4. Alejandro Valverde (Šp./Movistar), 5. Michael Woods (Kan./Israel Start-up Nation) všetci rovnaký čas, 6. Marc Hirschi (Švaj./SAE Team Emirates) +7 s, 7. Tiesj Benoot (Belg./DSM), 8. Bauke Mollema (Hol./Trek-Segafredo) obaja rovnaký čas, 9. Maximilian Schachmann (Nem./Bora-Hansgrohe) +9, 10. Matej Mohorič (Slovin./Bahrain Victorious) rovnaký čas

Liege 25. apríla (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval v nedeľu na 107. ročníku slávnych pretekov Liege - Bastogne - Liege. Jazdec stajne SAE Team Emirates sa presadil v špurte päťčlennej skupiny a 259,5 km dlhú trať zdolal za 6:39:26 h. Druhý finišoval majster sveta Julian Alaphilippe z Francúzska (Deceuninck - Quick Step), tretí skončil jeho krajan David Gaudu (Groupama-FDJ).uviedol Pogačar. Pre víťaza Tour de France 2020 to bol už 23. triumf v kariére a najvýznamnejší v klasikách.Organizátori pripravili na tohtoročnú edíciu monumentálnej klasiky dokopy jedenásť stúpaní, pričom až deväť z nich bolo na záverečných sto kilometroch. Posledné na Côte de la Roche-aux-Faucons (1,3 km, 11%) nasledovalo trinásť km pred cieľom. Krátko po štarte sa dostali do úniku tímové dvojičky Laurens Huys a Mathijs Paasschens z Bingoal Pauwels Sauces WB a Loic Vliegen s Lorenzom Rotom zo stajne Intermarché-Wanty-Gobert, okrem nich aj Sergej Černeckij (Gazprom-Rusvelo), Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) a Aaron van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). Sedmička si rýchlo vybudovala desaťminútový náskok a situácia na trati sa ustálila. Pelotón začal výraznejšie sťahovať stratu až po prvom stúpaní na Côte de la Roche-en-Ardenne (2,8 km, 6,2%). Na čele balíka pracovali hlavne jazdci tímov SAE, QuickStep a Jumbo, 150 km pred cieľom klesol náskok úniku na osem minút, o ďalších 50 km mali k dobru už len šesť.Postupne sa začalo útočiť aj v pelotóne a v stúpaniach sa snažilo odísť viacero jazdcov. Nástupy a vysoké tempo si vyžiadali veľa síl a z pelotónu odpadávalo čoraz viac pretekárov. Na najdlhšom stúpaní dňa Col du Rosier (4,4 km, 5,9%) sa nachvíľu odtrhli Tim Wellens a po ňom aj Alex Aranburu so Simonom Geschkem, no tímy na čele hlavného poľa dokázali reagovať. Asi 55 km pred cieľom ušli Mark Padun (Bahrain Victorious), Mark Donovan (DSM) a Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), ktorí si dokázali vytvoriť minútový náskok, sedmička na čele mala k dobru necelé tri. Hlavné pole, v ktorom zostalo už len asi 35 cyklistov, onedlho obe skupiny pohltilo. Aktívny Tao Geoghegan Hart z Ineosu sa snažil niekoľkokrát rozbiť balík, čo sa mu aj podarilo, na predposlednom stúpaní Côte des Forges zaútočili aj Adam Yates a Ricard Carapaz. Kolumbijčan si dokázal vypracovať 20 s náskok, ale všetko sa rozhodlo až na záverečnom stúpaní a následnom zjazde. Útok Davida Formola rozbila pelotón, následne sa odtrhla pätica Michael Woods (Israel Start-Up), Tadej Pogačar, Julian Alaphilippe, David Gaudu a Alejandro Valverde (Movistar), na čo už nedokázali zareagovať ďalší z favoritov. Medzi nimi prišli o šancu bojovať o triumf Primož Roglič (Jumbo-Visma) aj pretekári Ineosu, ktorí dovtedy diktovali tempo.Pätica na čele si udržala náskok, i keď malý, až do cieľa a nedokázala ich ohroziť ani jedna zo skupín prenasledovateľov. O triumfe tak rozhodol záverečný špurt, ten rozbehol z prvej pozície veterán Valverde, ktorý v nedeľu oslávil 41. narodeniny, no najlepšie nohy mal Pogačar. Slovinský cyklista zdolal v tesnom súboji na páske Alaphilippea.