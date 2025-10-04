< sekcia Šport
Cyklista Riška skončil v pretekoch do 23 rokov na 30. mieste
Slováci mali v súťaži najpočetnejšie zastúpenie, preteky však poznačili viaceré odstúpenia.
Autor TASR
Drome-Ardeche 4. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Richard Riška skončil v sobotňajších pretekoch mužov do 23 rokov na majstrovstvách Európy vo francúzskom regióne Ardeche na 30. mieste. Ďalší slovenský reprezentant Samuel Novák obsadil v silnej konkurencii 41. priečku. Titul majstra Európy si vybojoval Belgičan Jarno Widar.
Slováci mali v súťaži najpočetnejšie zastúpenie, preteky však poznačili viaceré odstúpenia. Už v prvom okruhu z pretekov vypadol Adam Gross, neskôr ho nasledovali Matthias Schwarzbacher a Tomáš Sivok, ktorého vyradili kŕče. Sivok tak predčasne ukončil sezónu po zranení z nedávnych pretekov Okolo Slovenska. Widar si vybojoval víťazstvo po samostatnom úniku, druhý skončil Francúz Maxime Decomble so stratou 14 sekúnd, tretie miesto patrilo Španielovi Hectorovi Alvarezovi.
Riška bol v cieli siedmy v skupine o 23. priečku, čo v celkovom poradí znamenalo 30. miesto so stratou 5:03 minúty. Novák finišoval na 41. priečke so stratou 5:57 min.
ME v cyklistike do 23 rokov - výsledky:
muži: 1. Jarno Widar (Belg.) 3:11:58 h, 2. Maxime Decomble (Fr.) +14 s, 3. Hector Alvarez (Šp.) +46 s, ..., 30. Richard RIŠKA +5:03 min, 41. Samule NOVÁK +5:57, nedokončili: Matthias SCHWARZBACHER, Tomáš SIVOK, Adam GROSS (všetci SR)
