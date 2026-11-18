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Cyklista Roglič sa upísal NSN Cycling: Mám rád výzvy
Tridsaťsedemročný pretekár naposledy pôsobil v stajni Red Bull-BORA-hansgrohe, NSN Cycling sa upísal do konca sezóny 2027.
Autor TASR
Paríž 18. novembra (TASR) - Skúsený slovinský cyklista Primož Roglič podpísal ročnú zmluvu s NSN Cycling. Švajčiarsky tím o tom informoval v stredu na svojej webstránke.
Tridsaťsedemročný pretekár naposledy pôsobil v stajni Red Bull-BORA-hansgrohe, NSN Cycling sa upísal do konca sezóny 2027. Bude tak jazdiť po boku Ekvádorčana Richarda Carapaza, ktorý sa v októbri dohodol s tímom na dvojročnom kontrakte. „Roglič prináša mimoriadnu víťaznú históriu, neoceniteľné skúsenosti a preukázanú schopnosť dosahovať úspechy na tých najväčších cyklistických podujatiach,“ uviedol NSN vo svojom vyhlásení.
Roglič, bývalý skokan na lyžiach, je štvornásobný víťaz Vuelty (2019, 2020, 2021 a 2024), v roku 2023 ovládol aj Giro d’Italia a na OH 2021 v Tokiu získal zlatú medailu v časovke. Minulý mesiac triumfoval v časovke na majstrovstvách Európy, ktoré sa konali v jeho rodnej krajine. Na konte má dokopy 93 cyklistických víťazstiev. „Vždy mám rád výzvy. Preto som tu, aby sme im čelili spoločne. Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť,“ citovala Rogliča agentúra AFP.
Tridsaťsedemročný pretekár naposledy pôsobil v stajni Red Bull-BORA-hansgrohe, NSN Cycling sa upísal do konca sezóny 2027. Bude tak jazdiť po boku Ekvádorčana Richarda Carapaza, ktorý sa v októbri dohodol s tímom na dvojročnom kontrakte. „Roglič prináša mimoriadnu víťaznú históriu, neoceniteľné skúsenosti a preukázanú schopnosť dosahovať úspechy na tých najväčších cyklistických podujatiach,“ uviedol NSN vo svojom vyhlásení.
Roglič, bývalý skokan na lyžiach, je štvornásobný víťaz Vuelty (2019, 2020, 2021 a 2024), v roku 2023 ovládol aj Giro d’Italia a na OH 2021 v Tokiu získal zlatú medailu v časovke. Minulý mesiac triumfoval v časovke na majstrovstvách Európy, ktoré sa konali v jeho rodnej krajine. Na konte má dokopy 93 cyklistických víťazstiev. „Vždy mám rád výzvy. Preto som tu, aby sme im čelili spoločne. Uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť,“ citovala Rogliča agentúra AFP.