Cyklista Roglič triumfoval tretíkrát v kariére na Vuelte

21. etapa, Padron - Santiago de Compostela (časovka jednotlivcov/33,8 km):

1. Primož Roglič (Slov./ Jumbo-Visma) 44:02 min,

2. Magnus Cort Nielsen (Dán./ EF Education-Nippo) +14 s,

3. Thymen Arensman (Hol./DSM) +52,

4. Josef Černý (ČR/ Deceuninck-QuickStep) +1:16 min,

5. Chad Haga (USA/DSM) +1:43,

6. Egan Bernal (Kol./ Ineos Grenadiers) +1:49,

7. Felix Grossschartner (Rak./ Bora-hansgrohe) +1:52,

8. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo-Visma) rovnaký čas,

9. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar) +2:04,

10. Ion Izagirre Insausti (Šp./Astana-Premier Tech) +2:26







Konečné poradie:

1. Primož Roglič (Slov./ Jumbo-Visma) 83:55:29 h,

2. Enric Mas Nicolau (Šp./Movistar Team) +4:42 min,

3. Jack Haig (Austr./ Bahrain Victorious) +7:40,

4. Adam Yates (V. Brit./ Ineos Grenadiers) +9:06,

5. Gino Mäder (Švajč./ Bahrain Victorious) +11:33,

6. Egan Bernal Gomez (Kol./Ineos Grenadiers) +13:27,

7. David de la Cruz (Šp./UAE Team Emirates) +18:33,

8. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +18:55,

9. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +20:27,

10. Felix Grossschartner (Rak./Bora-hansgrohe) +22:22







Víťazi za posledných 12 rokov:

2010 Vincenzo Nibali (Tal.) ,

2011 Chris Froome (V. Brit.),

2012 Alberto Contador (Šp.),

2013 Chris Horner (USA),

2014 Contador,

2015 Fabio Aru (Tal.),

2016 Nairo Quintana (Kol.),

2017 Froome,

2018 Simon Yates (V. Brit.),

2019, 2020 a 2021 Primož Roglič (Slov.)







Rekordéri v počte víťazstiev:

4 - Roberto Heras (2000, 2003, 2004, 2005),

3 - Roglič (2019, 2020, 2021), Contador (2008, 2012, 2014), Tony Rominger (Švajč./1992, 1993, 1994)

Santiago de Compostela 5. septembra (TASR) - Olympijský víťaz Primož Roglič vyhral tretí raz za sebou cyklistické preteky Vuelta a Espaňa. Slovinec v službách tímu Jumbo-Visma vybojoval červený dres štyri etapy pred koncom a udržal si ho aj po 21. etape, časovke na 33,8 km z Padronu do Santiaga de Compostela, ktorú vyhral s náskokom trinástich sekúnd na Dána Magnusa Corta.Roglič triumfoval po bolestivom predčasnom konci na Tour de France na OH 2020 v časovke jednotlivcov a na 76. ročníku Vuelty sa tešil zo štyroch etapových triumfov. Ani v úvodnej časovke podujatia v Burgose nedokázal 31-ročnému jazdcovi konkurovať nikto so súperov. V konečnej celkovej klasifikácii mal napokon pred druhým Enricom Masom priepastný náskok 4:42 min., tretí skončil Austrálčan Jack Haig (Bahrain - Victorious).Slovinec zdvihol svoj bicykel hrdo do výšky pred impozantnou katedrálou v Santiagu de Compostela. Ako tretí jazdec v histórii si pripísal na Vuelte tretí celkový triumf v rade. Pred ním sa to podarilo Španielovi Robertovi Herasovi (2003 až 2005) a Švajčiarovi Tonymu Romingerovi (1992 až 1994).ciovala slová šťastného Rogliča agentúra DPA.skonštatoval po troch týždňoch pretekania.prezradil športový riaditeľ jeho tímu Addy Engels.