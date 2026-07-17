< sekcia Šport
Cyklista Schmid vyhral 13. etapu z úniku, na páske zdolal Tejadu
V sobotu je na programe 155,3 km dlhá horská 14. etapa z Mulhouse na Le Markstein Fellering.
Autor TASR,aktualizované
Belfort 17. júla (TASR) - Švajčiarsky cyklista Mauro Schmid sa stal víťazom piatkovej 13. etapy 113. ročníka Tour de France. Jazdec tímu Team Jayco AlUla triumfoval po úniku na 205,8 km dlhej trase z Dole do Belfortu v tesnom súboji s Haroldom Tejadom z Kolumbie zo stajne XDS Astana. Tretí s miernym odstupom finišoval Brit Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a poskočil v celkovom poradí na štvrtú priečku.
Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar z tímu SAE Emirates-XRG, keď do cieľa prišiel v pelotóne s odstupom takmer osem minút. Pidcock na lídra stráca 4:15 minúty a od tretieho Remca Evenepoela ho delí deväť sekúnd.
Schmid mal zo svojho premiérového etapového triumfu na TdF veľkú radosť. „V tomto momente tomu vôbec nemôžem uveriť. Bol to neuveriteľne ťažký deň od štartu do cieľa. Celý tím sme sa snažili dostať do úniku. Prakticky celú Tour sme to robili, ale nikdy to nevyšlo. Cítil som sa dnes dobre, a to bolo dôležité, lebo sme šli na plný plyn celý čas. Ťažili sme aj z toho, že sme tam boli až štyria. Dostal som kŕče asi štyri kilometre pred cieľom, tak mi nebolo všetko jedno. Potom ma ešte aj Tejada vytlačil na prvú pozíciu a keď sme vyrazili do špurtu, po päťdesiatich metroch som si myslel, že to dopadne ako minulý rok a prehrám, ale napokon som to ubojoval na tú pásku. Ešte raz zopakujem, že to bol dnes tímový úspech. Roky som pracoval na tom, aby som tu dnes stál. Je to úžasné, stále hľadám správne slová,“ citoval ho portál cycling-info.sk.
Najdlhšia etapa tohtoročnej Tour mala jednoduchších úvodných približne 150 km, no v závere čakali na jazdcov dve kategorizované stúpania. Najskôr absolvovali Col des Croix štvrtej kategórie s dĺžkou 5,1 km a priemerným sklonom 4,8 percenta. Hlavnou prekážkou bol následne Ballon d'Alsace prvej kategórie, ktorý meral 8,9 km s priemerným sklonom 6,9 percenta. Z jeho vrcholu zostávalo do cieľa približne 30 km.
Boj o únik sa začal ihneď po ostrom štarte. Ako prvý zaútočil Davide Ballerini, následne sa vpredu vystriedalo viacero menších skupín. Náskok si vytvorila aj pätica Michal Kwiatkowski, Kasper Asgreen, Louis Vervaeke, Alex Kirsch a Georg Zimmermann, no pelotón ju po približne 30 km dostihol. Vysoké tempo a ďalšie pokusy o únik pokračovali, pričom počas prvých dvoch hodín dosiahla priemerná rýchlosť 53,6 km/h.
Napokon sa na čele vytvorila 37-členná skupina s viacerými kandidátmi na etapové prvenstvo. Dostali sa do nej okrem iných Pidcock, Jasper Philipsen, Julian Alaphilippe, Matej Mohorič, Brandon McNulty, Tim Wellens, či Schmid. Najvyššie postaveným jazdcom priebežného poradia bol Pidcock, ktorému pred etapou patrila desiata priečka s odstupom 11:49 minúty na Pogačara.
Za vedúcou skupinou sa sformovala približne 20-členná skupina prenasledovateľov. Nachádzali sa v nej aj držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen, Biniam Girmay, Michael Matthews, Ben O'Connor, Magnus Cort Nielsen, Kasper Asgreen a Luke Plapp. Prenasledovatelia dlho strácali približne 35 až 55 sekúnd, no po náročnej stíhacej jazde sa približne 90 km pred cieľom dotiahli na čelo. Vpredu tak vznikla takmer šesťdesiatčlenná skupina, zatiaľ čo pelotón s lídrom pretekov zaostával o viac ako sedem minút.
Na šprintérskej prémii v Melisey triumfoval Philipsen pred Pedersenom a Girmayom. Na vrchole Col des Croix bol prvý Quinten Hermans, ktorý pracoval pre Pidcocka. Na stúpaní Ballon d’Alsace sa čelná skupina výrazne zredukovala. Pidcock zaútočil 800 metrov pred vrcholom, no súperov sa nezbavil a prémiu získal pred deväťčlennou skupinou. Po zjazde bolo vpredu stále desať jazdcov. V závere sa v čelnej skupine začalo taktizovať, čo využili Schmid s Tejadom a približne 16 km pred cieľom spoločne zaútočili. Päť kilometrov pred páskou mali k dobru už okolo 20 sekúnd a ich náskok sa prenasledovateľom nepodarilo zlikvidovať. V špurte dvojice začal ako prvý Tejada, no Schmid ho v závere predstihol a pripísal si premiérové etapové víťazstvo. Pidcock následne vyhral špurt prenasledovateľov o tretie miesto a výrazne si polepšil v celkovom hodnotení. Pelotón s Pogačarom prišiel do cieľa s mankom 7:32 minúty.
V sobotu je na programe 155,3 km dlhá horská 14. etapa z Mulhouse na Le Markstein Fellering.
Žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar z tímu SAE Emirates-XRG, keď do cieľa prišiel v pelotóne s odstupom takmer osem minút. Pidcock na lídra stráca 4:15 minúty a od tretieho Remca Evenepoela ho delí deväť sekúnd.
Schmid mal zo svojho premiérového etapového triumfu na TdF veľkú radosť. „V tomto momente tomu vôbec nemôžem uveriť. Bol to neuveriteľne ťažký deň od štartu do cieľa. Celý tím sme sa snažili dostať do úniku. Prakticky celú Tour sme to robili, ale nikdy to nevyšlo. Cítil som sa dnes dobre, a to bolo dôležité, lebo sme šli na plný plyn celý čas. Ťažili sme aj z toho, že sme tam boli až štyria. Dostal som kŕče asi štyri kilometre pred cieľom, tak mi nebolo všetko jedno. Potom ma ešte aj Tejada vytlačil na prvú pozíciu a keď sme vyrazili do špurtu, po päťdesiatich metroch som si myslel, že to dopadne ako minulý rok a prehrám, ale napokon som to ubojoval na tú pásku. Ešte raz zopakujem, že to bol dnes tímový úspech. Roky som pracoval na tom, aby som tu dnes stál. Je to úžasné, stále hľadám správne slová,“ citoval ho portál cycling-info.sk.
Najdlhšia etapa tohtoročnej Tour mala jednoduchších úvodných približne 150 km, no v závere čakali na jazdcov dve kategorizované stúpania. Najskôr absolvovali Col des Croix štvrtej kategórie s dĺžkou 5,1 km a priemerným sklonom 4,8 percenta. Hlavnou prekážkou bol následne Ballon d'Alsace prvej kategórie, ktorý meral 8,9 km s priemerným sklonom 6,9 percenta. Z jeho vrcholu zostávalo do cieľa približne 30 km.
Boj o únik sa začal ihneď po ostrom štarte. Ako prvý zaútočil Davide Ballerini, následne sa vpredu vystriedalo viacero menších skupín. Náskok si vytvorila aj pätica Michal Kwiatkowski, Kasper Asgreen, Louis Vervaeke, Alex Kirsch a Georg Zimmermann, no pelotón ju po približne 30 km dostihol. Vysoké tempo a ďalšie pokusy o únik pokračovali, pričom počas prvých dvoch hodín dosiahla priemerná rýchlosť 53,6 km/h.
Napokon sa na čele vytvorila 37-členná skupina s viacerými kandidátmi na etapové prvenstvo. Dostali sa do nej okrem iných Pidcock, Jasper Philipsen, Julian Alaphilippe, Matej Mohorič, Brandon McNulty, Tim Wellens, či Schmid. Najvyššie postaveným jazdcom priebežného poradia bol Pidcock, ktorému pred etapou patrila desiata priečka s odstupom 11:49 minúty na Pogačara.
Za vedúcou skupinou sa sformovala približne 20-členná skupina prenasledovateľov. Nachádzali sa v nej aj držiteľ zeleného dresu Mads Pedersen, Biniam Girmay, Michael Matthews, Ben O'Connor, Magnus Cort Nielsen, Kasper Asgreen a Luke Plapp. Prenasledovatelia dlho strácali približne 35 až 55 sekúnd, no po náročnej stíhacej jazde sa približne 90 km pred cieľom dotiahli na čelo. Vpredu tak vznikla takmer šesťdesiatčlenná skupina, zatiaľ čo pelotón s lídrom pretekov zaostával o viac ako sedem minút.
Na šprintérskej prémii v Melisey triumfoval Philipsen pred Pedersenom a Girmayom. Na vrchole Col des Croix bol prvý Quinten Hermans, ktorý pracoval pre Pidcocka. Na stúpaní Ballon d’Alsace sa čelná skupina výrazne zredukovala. Pidcock zaútočil 800 metrov pred vrcholom, no súperov sa nezbavil a prémiu získal pred deväťčlennou skupinou. Po zjazde bolo vpredu stále desať jazdcov. V závere sa v čelnej skupine začalo taktizovať, čo využili Schmid s Tejadom a približne 16 km pred cieľom spoločne zaútočili. Päť kilometrov pred páskou mali k dobru už okolo 20 sekúnd a ich náskok sa prenasledovateľom nepodarilo zlikvidovať. V špurte dvojice začal ako prvý Tejada, no Schmid ho v závere predstihol a pripísal si premiérové etapové víťazstvo. Pidcock následne vyhral špurt prenasledovateľov o tretie miesto a výrazne si polepšil v celkovom hodnotení. Pelotón s Pogačarom prišiel do cieľa s mankom 7:32 minúty.
V sobotu je na programe 155,3 km dlhá horská 14. etapa z Mulhouse na Le Markstein Fellering.
výsledky 13. etapy Tour de France (Dole – Belfort, 205,8 km): 1. Mauro Schmid (Švaj./Team Jayco AlUla) 4:06:58 h, 2. Harold Tejada (Kol./XDS Astana Team) rovnaký čas, 3. Thomas Pidcock (V. Brit./Q36.5 Pro Cycling Team), 4. Maxim Van Gils (Belg./Red Bull - Bora-hansgrohe), 5. Brandon McNulty (USA/UAE Team Emirates - XRG), 6. Kévin Vauquelin (Fr./Netcompany Ineos), 7. Jordan Jegat (Fr./Team TotalEnergies), 8. Clément Braz Afonso (Fr./Groupama-FDJ United), 9. Tim Wellens (Belg./UAE Team Emirates - XRG) všetci +2 s, 10. Lucas Plapp (Austr./Team Jayco AlUla) +11 s
celkové poradie po 13. etape: 1. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates - XRG) 47:18:31 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Team Visma Lease a Bike) +3:36 min., 3. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:06, 4. Pidcock +4:15, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +4:22, 6. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM Team) +4:35, 7. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:44, 8. Isaac Del Toro (Mex./UAE Team Emirates - XRG) +5:08, 9. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +5:45, 10. Lenny Martinez (Fr./Bahrain Victorious) +6:34
celkové poradie po 13. etape: 1. Tadej Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates - XRG) 47:18:31 h, 2. Jonas Vingegaard (Dán./Team Visma Lease a Bike) +3:36 min., 3. Remco Evenepoel (Belg./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:06, 4. Pidcock +4:15, 5. Juan Ayuso (Šp./Lidl-Trek) +4:22, 6. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM Team) +4:35, 7. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull - Bora-hansgrohe) +4:44, 8. Isaac Del Toro (Mex./UAE Team Emirates - XRG) +5:08, 9. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +5:45, 10. Lenny Martinez (Fr./Bahrain Victorious) +6:34