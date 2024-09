Cyklista Svrček získal striebro v kategórii mužov do 23 rokov

MS v cestnej cyklistike:



muži do 23 rokov (Uster - Zürich, 173,6 km):



1. Niklas Behrens (Nem.) 3:57:24 h,

2. Martin SVRČEK (SR) rovnaký čas,

3. Alec Segaert (Belg.) +28 s,

... 60. Richard RIŠKA +15:43 min,

Matthias SCHWARZBACHER, Dominik DUNÁR, Samuel NOVÁK (všetci SR) nedokončili

Zürich 27. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Martin Svrček získal striebornú medailu v pretekoch s hromadným štartom na MS vo Švajčiarsku. Štvrtkovú trasu z Usteru do Zürichu dlhú 173,6 km v kategórii mužov do 23 rokov zvládol za 3:57:24 h a v záverečnom špurte dvojice zaostal len za víťazným Nemcom Niklasom Behrensom. Pódium doplnil Belgičan Alec Segaert s mankom 28 sekúnd.V piatok čakala pretekárov náročná kopcovitá etapa s 2361 výškovými metrami, ktorej ešte pridalo daždivé počasie. Krátko po štarte sa začal pelotón trhať a za najlepšími zaostali štyria z piatich slovenských reprezentantov, teda Matthias Schwarzbacher, Richard Riška, Dominik Dunár a Samuel Novák. Svrček sa prebojoval do unikajúcej skupiny a počas celej trate patril medzi najaktívnejších jazdcov. Približne 60 km pred cieľom už zaútočil Švajčiar Jan Christen a hoci sa ho Slovák snažil chytiť, na jeho nástup nedokázal zareagovať.Postupne zostalo v skupine prenasledovateľov päť pretekárov vrátane Svrčeka a manko na Christena začali sťahovať. Švajčiara dobehli 10 km pred cieľom Svrček s Behrensom, ktorí dobre spolupracovali a svoj náskok si už nenechali vziať. V posledných metroch pred cieľom zaútočil Nemec a Svrček nedokázal odpovedať na jeho nástup. Trio Schwarzbacher, Dunár a Novák napokon preteky nedokončilo, Riška finišoval na 60. mieste s viac než štvrťhodinovým mankom.Do zbierky Slovenska na prebiehajúcom šampionáte pridal Svrček už tretí cenný kov. Dve medaily vybojovala medzi juniorkami Viktória Chladoňová, ktorá získala striebro v individuálnej časovke a bronz v pretekoch s hromadným štartom. Pre Svrčeka je to druhá medaila v tejto kategórii na MS, vlani v Glasgowe skončil tretí. Zároveň sa stal len tretím cyklistom histórie, ktorý získal cenný kov na dvoch MS v tejto kategórii. Pred ním sa to podarilo iba Belgičanovi Thomasovi de Gendtovi a Nemcovi Johnovi Degenkolbovi.