Cyklista Van Aert má koronavírus, nepredstaví sa na Okolo Flámska

Oudenaarde 1. apríla (TASR) - Belgický cyklista Wout van Aert vynechá nedeľňajšiu monumentálnu klasiku Okolo Flámska. Domáci spolufavorit sa nakazil koronavírusom a musí oželieť svoj štart v prestížnych pretekoch. Informoval o tom jeho tím Jumbo-Visma.



Podľa portálu cyclingnews.com mal úradujúci belgický šampión štyri pozitívne testy. "Mám za sebou dva hektické dni. Žiaľ, musím oznámiť, že nebudem na štarte Okolo Flámska. Včera ráno som sa zobudil s bolesťou hrdla. Dva rýchlotesty ukázali, že som pozitívny na COVID-19 a následne to potvrdili aj dva PCR testy," vysvetlil van Aert. "Dobrou správou je, že mám iba mierne symptómy, trochu ma bolí hrdlo a mám mierne zvýšenú teplotu. To mi dáva nádej, že sa rýchlo zotavím a čoskoro vrátim do súťažného diania," dodal 27-ročný cyklista, ktorý netuší, kde sa mohol nakaziť.