Cyklista Van der Poel vyhral po úniku Miláno - San Remo

San Remo 18. marca (TASR) - Holandský cyklista Mathieu van der Poel triumfoval na úvodnom monumente sezóny Miláno - San Remo. Jazdec stajne Alpecin-Deceuninck sa presadil na klesaní z Poggia a do cieľa 294 km dlhej trate z Abbiategrassa prišiel v čas 6:25:23 hodiny. Druhý finišoval domáci Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a tretí skončil Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma). Slovák Peter Sagan sa nezapojil do boja o triumf.



Prvý monument sezóny sa išiel v príjemnom slnečnom počasí s teplotami okolo 14 stupňov Celzia. Hneď po štarte sa spustila vlna útokov a do úniku dňa sa nakoniec dostalo deväť pretekárov. Pelotón si situáciu strážil a nepustil ich na viac ako tri minúty. Náskok čelenej skupiny sa postupne scvrkával, 100 km pred cieľom mala k dobru už len dve a 50 km pred páskou iba minútu. V pelotóne, ktorý išiel priemernou rýchlosťou až 45 km/h, prišlo k niekoľkým pádom. Únik sa postupne rozpadol a poslednú trojicu na čele dobehol balík na stúpaní na Cipressu, kde vypadol z hlavnej skupiny šprintér Fernando Gaviria. Ostatní favoriti zostali pokope a nechýbal medzi nimi ani Sagan.



Pred slávnym Poggiom sa pokúsil o únik Nils Politt (Bora-Hansgrohe), ale súperi si jeho nástup postrážili. Pod posledné stúpanie tak prišli všetci pokope. Na úzkej ceste mali najlepšiu pozíciu jazdci Bahrajnu, no potom vyštartovali Tim Wellens s Tadejom Pogačarom (SAE Team Emirates). Do trháku sa však nedostali ani oni, no útok skresal balík na polovicu. Kilometer pred vrcholom to skúsil opäť Pogačar a zostali s ním už len Ganna, van der Poel a van Aert. Z hviezdnej štvorice vyrazil na vrchole kopca ako prvý van der Poel a v zjazde si dokázal vypracovať niekoľkosekundový náskok. Dvadsaťosemročný Holanďan sa svojej šance chopil a jeho únik slávil úspech. Pripísal si tak tretí triumf na monumentoch, predtým vyhral dvakrát Okolo Flámska.



"Dnes to bol skvelý scenár, už na Cipresse som mal výborné postavenie, ale fúkal protivietor. Na Poggiu som sa cítil dobre a naplánoval som si tam útok. Našťastie som tam získal malý náskok. Sú to preteky, ktoré som chcel veľmi vyhrať, a som rád, že sa to podarilo. Sústredil som sa na to už počas jarných tréningov," povedal v televíznom rozhovore.