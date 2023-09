Cyklista Van Hooydonck mal vážnu nehodu a previezli ho do nemocnice

Kalmthout 12. septembra (TASR) - Belgický cyklista Nathan van Hooydonck mal automobilovú nehodu a previezli ho do nemocnice. Jeho stav však nie je kritický, v utorok večer o tom informoval jeho tím Jumbo-Visma.



"Môžeme potvrdiť, že nášmu pretekárovi Nathanovi van Hooydonckovi prišlo zle počas jazdy autom, čo viedlo k dopravnej nehode. Následne ho previezli do nemocnice, kde sa mu dostáva dobrej zdravotnej starostlivosti. Nemôžeme potvrdiť informácie, že jeho stav je kritický. Podstupuje ďalšie lekárske vyšetrenia. Ďakujeme všetkým za správy pre Nathana a tím," napísal holandský tím v prvom stanovisku a v utorok večer dodal, že van Hooydonck je pri vedomý a v dôsledku nehody neutrpel žiadne vážne zranenie: "Ďalšie vyšetrenia musia určiť, prečo mu pri šoférovaní prišlo zle. Chceme sa všetkým poďakovať za správy a lekárskemu tímu v nemocnici za skvelú starostlivosť o Nathana a jeho rodinu."



Van Hooydonck prišiel do tímu v roku 2021 a dvakrát po sebe pomohol Jonasovi Vingegaardovi k triumfu na Tour de France. Pred týždňom prispel k celkovému prvenstvu Wouta van Aerta na pretekoch Okolo Británie.



Cyklisti tímu, ktorí sú na španielskej Vuelte, sa dozvedeli o jeho havárii ešte pred štartom utorkovej 16. etapy. Tú nakoniec vyhral Vingegaard a triumf venoval svojmu "najlepšiemu priateľovi". "Tú správu sme dostali tesne pred štartom. V takýchto dňoch je ťažké sústrediť sa na cyklistiku, ale vedel som, že chcem vyhrať pre Nathana. Dúfam, že sa čoskoro zotaví. Vždy sa obetuje pre ostatných," povedal Vingegaard.



Viacero belgických médií v utorok popoludní informovalo, že van Hooydoncka museli po nehode resuscitovať. Nehoda sa stala v meste Kalmthout severne od Antverp, keď mu prišlo zle a prešiel na červenú. Podľa medializovaných informácií spôsobil nehodu s piatimi vozidlami, pričom sa ľahšie zranili ďalšie tri osoby. Jeho tehotná manželka, ktorá sedela vedľa neho, nebola zranená, ale taktiež ju previezli do nemocnice.