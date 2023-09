Cyklista Van Hooydonck musí ukončiť kariéru pre srdcovú anomáliu

Brusel 20. septembra (TASR) - Belgický cyklista Nathan Van Hooydonck musí ukončiť profesionálnu kariéru pre anomáliu srdcového svalu. Jazdcovi tímu Jumbo-Visma prišlo minulý utorok nevoľno počas jazdy autom a po nehode skončil v nemocnici vo vážnom stave. Jeho tehotná manželka vyviazla bez zranení.



Dvadsaťsedemročný Belgičan pomohol v júli získať tímovému kolegovi Jonasovi Vingegaardovi druhý titul na Tour de France, no jeho aktívna kariéra sa predčasne skončí. Jeho tím Jumbo-Visma uviedol, že Van Hooydoncka v stredu prepustili z nemocnice po tom, čo mu implantovali vnútorný defibrilátor na srdce. "Uvedomujem si, že som mal neuveriteľné šťastie. Veci mohli dopadnúť inak, ak by sa mi nedostalo rýchlej a kvalitnej pomoci. Teraz som v poriadku, ale musím sa vyrovnať s tým, že to znamená koniec mojej profesionálnej kariéry," uviedol belgický pretekár.



"Chcel by som vyjadriť vďaku ľuďom, ktorí mi pomohli, lekárskemu tímu v nemocnici a všetkým fanúšikom za správy. Budem sa sústrediť na svoje zotavenie a nadchádzajúce otcovstvo. Tehotenstvo Alicie prebieha dobre a my netrpezlivo očakávame pôrod. To mi naozaj pomáha," dodal Van Hooydonck.



Nehoda sa stala v meste Kalmthout severne od Antverp, keď mu prišlo zle a prešiel na červenú. Podľa medializovaných informácií spôsobil nehodu s piatimi vozidlami, pričom sa ľahšie zranili ďalšie tri osoby. Jeho tehotná manželka sedela vedľa neho.