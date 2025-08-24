< sekcia Šport
Cyklista Vingegaard vyhral v šprintérskom finiši 2. etapu a je lídrom
Autor TASR
Limone Piemonte 24. augusta (TASR) - Dán Jonas Vingegaard triumfoval v druhej etape cyklistických pretekov Vuelta a Espana. V šprintérskej koncovke takmer 160 kilometrovej dlhej etapy z Alby do Limone Piemonte uspel 28-ročný člen tímu Visma Lease a Bike pred Talianom Giuliom Cicconem (Lidl-Trek) a Francúzom Davidom Gaudom (Groupama-FDJ). Víťazstvom sa zároveň dostal na čelo priebežného poradia.
Už druhá etapa mala kopcovitý charakter, čo bolo priestorom pre potenciálnych favoritov na celkový triumf. Hneď po oficiálnom štarte vyrazila do úniku trojica Otruba, Glivar a Segaert. Celkovo bola od úvodu veľká aktivita, postupne sa začali formovať skupinky a trhať pelotón. Situácia sa však stabilizovala, čelné trio si vypracovalo približne dvojminútový náskok pred hlavným balíkom. V daždivých podmienkach sa snažil dostať do boja o etapový triumf aj Fernandez, ktorý šiel po väčšinu času sám a nebol ďaleko od vedúcej skupinky.
Mokré cesty komplikovali situáciu, s čoraz rýchlejším tempom pribúdali aj pády. Necelých 30 kilometrov pred cieľovou páskou sa viacerí ocitli na zemi, vrátane Vingegaarda, Campenaertsa a ďalších. Pred stúpaním na záverečný kopec Limone Piemonte sa snažil pelotón eliminovať celodenný únik, čo sa im podarilo šesť kilometrov pred finišom. Od tohto momentu odštartovali ako keby nové preteky, tímy si hľadali pre svoje hlavné tváre čo najlepšiu pozíciu. V taktickej bitke sa čakalo na poslednú možnú chvíľu, 600 metrov pred cieľom vyrazil najskôr Soler, ale jeho nástup si ostatní okamžite pokryli. O etapový triumf sa napokon bojovalo do posledných metrov, viac síl mal Vingegaard, ktorý tesne zdolal Cicconeho.
