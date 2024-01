Cyklista Welsford už tretíkrát triumfoval na Tour Down Under

Tour Down Under v Austrálii - 4. etapa (Murray Bridge - Port Elliot, 136,2 km):



1. Sam Welsford (Aus./Bora-Hansgrohe) 2:59:50 h, 2. Biniam Girmay (Erit./Intermarché-Wanty), 3. Lars Boven (Hol./Alpecin-Deceuninck), 4. Milan Fretin (Belg./Cofidis), 5. Laurence Pithie (N. Zél./Groupama-FDJ), 6. Gonzalo Serrano (Šp./Movistar) všetci rovnaký čas ako víťaz



Celkové poradie:



1. Isaac Del Toro Romero (Mex./SAE Team Emirates) 13:15:54 h, 2. Girmay +1 s, 3. Corbin Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech) +2 s, 4. Axel Mariault (Fr./Cofidis) +5 s, 5. Stephen Williams (V. Brit./Israel Premier Tech), 6. Boven obaja +7 s

Port Elliot 19. januára (TASR) - Austrálsky cyklista Sam Welsford vyhral 4. etapu pretekov Tour Down Under. Na domácom podujatí tak triumfoval už tretíkrát a vyhral všetky rovinaté etapy. V celkovom poradí vedie naďalej štvrtkový víťaz Isaac Del Toro Romero z Mexika z tímu SAE Emirates.Dvadsaťosemročný jazdec tímu Bora-Hansgrohe sa na 136,2 km dlhej trati z Murray Bridge do Port Elliot presadil v záverečnom špurte. V ňom zdolal Eritrejčana Biniama Girmaya (Intermarché-Wanty) a Larsa Bovena z Holandska (Alpecin-Deceuninck).