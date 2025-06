Cyklista Yates sa stal celkovým víťazom 108. ročníka Giro d´Italia

Rím 1. júna (TASR) - Britský cyklista Simon Yates z Team Visma Lease a Bike sa stal celkovým víťazom 108. ročníka Giro d'Italia. Na čelo priebežného poradia sa dostal po predposlednej etape a napokon sa stal jedenástym cyklistom, ktorý získal na Giru celkové víťazstvo bez jediného etapového triumfu. V záverečnej 21. etape triumfoval Holanďan Olav Kooij z Team Visma Lease a Bike



Záverečná etapa bola rozdelená na dve časti. Prvá doviedla jazdcov z Ríma k pobrežiu a tí sa následne vrátili do štartovej zóny. Potom absolvovali 8 kôl na trati s dĺžkou 9,5 km v centre Ríma. Po celý čas pretekali na prevažne asfaltovej ceste, výnimkou boli iba krátke úseky s dlažobnými kockami.



Cyklisti sa v záverečný deň pretekov dostali aj do Vatikánu. Prejazd sa uskutočnil počas nesúťažnej časti pred etapou. Pápež Lev XIV. pozdravil všetkých 159 jazdcov a od organizátorov dostal ružovú sadu dresov. Lídri jednotlivých kategórií vrátane Yatesa zosadli z bicyklov a s hlavou katolíckej cirkvi si podali ruky. „Ste vzormi mladých ľudí po celom svete. Nech vás Boh žehná v tejto poslednej časti Giro d’Italia. Gratulujem vám všetkým. Vedzte, že ste tu vo Vatikáne vždy vítaní,“ povedal pápež. Kolumbijčan Nairo Quintana, víťaz Gira z roku 2014, sa zastavil, aby pozdravil pápeža v čase, keď už ostatní jazdci odišli.



Pelotón mal v úvode pretekov pokojné tempo bez pokusov o úniky. O prvý sa pokúsili Mads Pedersen, Mikkel Honore, Kasper Asgreen a Jakob Fuglsang, no napokon pokračovali v balíku. Dva kilometre pred prvou šprintérskou prémiou sa pelotón začal trhať. Talian Alessandro Tonelli následne získal body za prémiu. Približne 74 km pred cieľom sa do čela pretekov dostal Austrálčan Michael Hepburn (Jayco-AlUla). O 5 km sa na neho dotiahli Paleni, Verre, Pietrobon, Černý a Marcellusi. Paleni s Černým sa postupne osamostatnili a do posledného kola išli s osemsekundovým náskokom. Černý sa síce nakrátko osamostatnil, no napokon ho pohltil pelotón. Preteky vyvrcholili v záverečnom kilometri, na ktorom Wout van Aert pripravil pozíciu pre Kooija.