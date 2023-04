Cyklista Yates vyhral 4. etapu Okolo Romandie a je celkový líder

Okolo Romandie - výsledky 4. etapy (Sion-Thyon, 161,6 km):



1. Adam Yates (V. Brit./UAE Team Emirates) 4:40:41 h,

2. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) +7 s,

3. Damiano Caruso (Tal./ Bahrain Victorious) +19;

4. Max Poole (V. Brit./Team DSM) +21;

5. Matteo Jorgenson (USA/Movistar),

6. Cian Uijtdebroeks (Belg./ Bora-hansgrohe) obaja +23

Celkové poradie:



1. Yates 13:14:41,

2. Matteo Jorgenson (USA/Movistar) +19,

3. Caruso +27,

4. Max Poole (V. Brit./Team DSM) +38;

5. Pinot +41,

6. Uijtdebroeks +1:21

Thyon 29. apríla (TASR) - Britský cyklista Adam Yates triumfoval v sobotňajšej 4. etape pretekov Okolo Romandie. Jazdec tímu UAE Emirates zvládol 161,6 km dlhú trasu zo Sionu do Thyonu v čase 4:40:41 a dostal sa na čelo celkového poradia. Druhý prišiel do cieľa so stratou siedmich sekúnd Francúz Thibaut Pinot, tretí skončil s 19-sekundovým mankom Talian Damiano Caruso.