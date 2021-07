Cyklisti Kubiš a Haring sú v Top 10 celkového poradia Okolo Bulharska

Sofia 6. júla (TASR) - Dvaja slovenskí cyklisti v drese Dukly Banská Bystrica sa prebojovali do najlepšej desiatky celkového poradia na pretekoch Okolo Bulharska. Lukáš Kubiš obsadil na šesťdňovom podujatí kategórie UCI 2.2 6. miesto a Martin Haring deviate priečku, k tomu skončil druhý vo vrchárskej súťaži. Spolu si pripísali 13 bodov do rebríčka UCI.



Riaditeľ Dukly Martin Fraňo dal priestor prevažne mladým jazdcom, a tak na juhovýchod Európy odcestovala zostava v zložení Kubiš, Adam Foltán, Martin Chren, Pavol Rovder, Tobias Vančo, ktorých doplnil skúsený Haring v rámci prípravy na majstrovstvá Európy v MTB. Dukla najprv absolvovala dvojdňové podujatie "In the footsteps of the Romans" a následne 68. ročník Okolo Bulharska. V top 10 etáp okrem Kubiša finišoval dvakrát aj osemnásťročný Vančo, v tretej etape tesne pod pódiom skončil Foltán. "Po domácom šampionáte dostali elitní jazdci pár dní voľna. Mladí majú svoj šampionát ešte len pred sebou, a tak pokračujeme v príprave. I preto sme do Bulharska brali dvadsaťtrojkárov, aby získali skúsenosti v medzinárodnom balíku i z niekoľkodňového nepretržitého pretekania. Priemerka v etapách alebo v ich častiach dosahovala často 50 km/h, to všetko sú pred ťažkými Nation cupmi, ktoré majú pred sebou, skúsenosti na nezaplatenie. Tu mali možnosť pracovať ako tím, naučiť sa navzájom pomáhať, ´čítať´ preteky, tvoriť ich. Musím pochváliť ich bojovnosť a aktivitu, i tímovú spoluprácu. Odviedli kus dobrej roboty, vyskúšali úniky i závery v špurtoch. Škoda, že nám nevyšlo aspoň raz aj etapové pódium, lebo mali na to. Dve miesta v top 10, druhé miesto vo vrchárskej súťaži a body UCI sú bonusom dobre odvedenej práce. Teší ma, že mladí pretekári sa naplno chytili šance, ktorú dostali. Takéto preteky a podmienky strediska, v ktorých fungujú, zďaleka nie sú vo svete štandardom. Títo mladí ukázali, že veľmi chcú, a to je cesta, ktorá prináša výsledky. V tomto trende budeme pokračovať i ďalej, osvedčuje sa," uviedol Fraňo na klubovej stránke.



"Bola to skvelá skúsenosť z dlhodobého pretekania. Vyše týždňa plného nasadenia dali riadne zabrať. Etapy boli náročné, aj na dĺžku, aj profil etáp, každý deň ponúkal stúpania. Snažili sme sa plniť dohodnuté úlohy, chytať úniky a skúšať to v záveroch. Chýbajúce pódium ma mrzí, lebo viackrát sme boli veľmi blízko. Taký je šport. Ale tešia získané body i miesta v celkovom poradí. Za mňa sa chcem poďakovať chalanom za tímovú spoluprácu, a špeciálne Palovi Rovderovi za neskutočné nasadenie a pomoc mne i Harrimu. Verím, že raz všetky tieto skúsenosti zúročíme," povedal Kubiš.