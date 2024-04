Aj 5. etapa Okolo Baskicka priniesla pád, odstúpili Landa a Gelders

Barcelona 5. apríla (TASR) - Ani piaty deň na cyklistických pretekoch Okolo Baskicka sa nezaobišiel bez pádu favoritov. Tentokrát putoval do nemocnice domáci Mikel Landa. Španielsky pretekár pre zranenie odstúpil z podujatia, rovnako ako Gil Gelders, jeho belgický kolega z tímu Soudal Quick-Step.



Organizátori počas piatkovej 5. etapy z Vitorie-Gasteiz do Amorebiety-Etxano informovali o hromadnom páde neďaleko Manarie, do ktorého sa zaplietlo niekoľko jazdcov. "Opäť tu bol pád. Jeho súčasťou boli aj Gil Gelders a Mikel Landa, ktorí museli odstúpiť z pretekov," uviedol na sociálnej sieti X tím Soudal Quick-Step.



Landa skončil na pretekoch Okolo Baskicka dvakrát na celkovom druhom mieste (2018, 2023). Rovnaké umiestenie dosiahol aj v marci na Okolo Katalánska.



Ťažké pády sprevádzajú tohtoročné podujatie na baskických cestách. Po hromadnom páde vo štvrtkovej 4. etape predčasne skončil Dán Jonas Vingegaard, dvojnásobný víťaz Tour de France okrem zlomenej kľúčnej kosti a rebier utrpel aj poškodenie pľúc a pneumotorax. V nemocnici skončil aj jeho tohtoročný vyzývateľ Remco Evenepoel, ktorý si zlomil kľúčnu kosť a lopatku. Z podujatia odstúpili i Jay Vine (zlomeniny troch stavcov) a viacerí ďalší pretekári. Na zemi sa ocitol aj dovtedajší líder celkového poradia Primož Roglič, slovinský pretekár taktiež predčasne skončil, no vyhol sa fraktúram.