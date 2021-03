Alaphilippe vyhral 2.etapu Tirreno-Adriatico

Tirreno - Adriatico - 2. etapa (Camaiore - Chiusdino, 202 km):

1. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step 5:01:32 hod,

2. Mathieu van Der Poel (Hol./Alpecin-Fenix)

3. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma)

4. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates)

5. Alex Aranburu Deba (Šo./Astana)

6. Robert Stannard (Austr./BikeExchange)

7. Joao Almeida (Port./Deceuninck-Quick-Step)

8. Greg van Avermaet (Belg./AG2R Citroen)

9. Tim Wellens (Belg./ Lotto-Soudal)

10. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo) všetci čas ako víťaz

...

133. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +15:01 min.



Poradie po dvoch etapách:

1. Van Aert 8:37:35 hod

2. Alaphilippe +4 s

3. Van Der Poel +8

4. Pavel Sivakov (Rus./Ineos Grenadiers) +11

5. Mikel Landa Meana (Šp./Bahrajn Victorious) +13

6. Andrea Vendrame (Tal./AG2R Citroen) +14

...

109. SAGAN +15:15 min

Chiusdino 11. marca (TASR) - Víťazom štvrtkovej druhej etapy cyklistických pretekov Tirreno - Adriatico sa stal Francúz Julian Alaphilippe z tímu Deceuninck-QuickStep. V šprinte predbehol na trati dlhej 202 km z Camaiore do Chiusdina Holanďana Mathieua Van der Poela z Alpecinu-Fenix a Belgičana Wouta Van Aerta z Jumbo-Visma. Slovenský reprezentant Peter Sagan (Bora-hansgrohe) obsadil 133. miesto s mankom 15:01 min. V celkovom hodnotení klesol na 109. pozíciu.Hneď v úvode sa pustila do úniku šestica cyklistov. Boli v nej aj Saganov tímový kolega Marcus Burghardt z Nemecka a Talian Vincenzo Albanese z tímu EOLO - Kometa v zelenom drese lídra bodovacej súťaže. Únik si vypracoval náskok aj 5,5 minúty, no pelotón ho dostihol ešte pred príchodom na prvú horskú prémiu 27 kilometrov pred cieľom. Na stúpaní na Poggio alla Croce, ktoré malo 3,5 km a prevýšenie 6,9 % prišiel ako prvý britský obhajca titulu Simon Yates zo stajne Bike-Exchange.Spolu s ním bojovali o vrchárske body aj Rus Pavel Sivakov z Ineosu, Portugalčan Joao Almeida z Deceunincu-Quick-Step a Španiel Mikel Landa z tímu Bahrajn. Všetci štyria potom zostali vpredu a pustili sa do úniku. S náskokom približne 20 sekúnd prišlo kvarteto aj na šprintérsku prémiu 14,5 km, kde získal päť bodov a tri sekundy do celkového hodnotenia Pavel Sivakov. Jeho súperov kuriózne pomýlila zástava ukazujúca 15 km do cieľa 500 metrov pred prémiou. Almeida šprintoval na nesprávnom mieste, Yates vôbec.Pelotón sa začal k vedúcej skupine približovať až tesne pred cieľom. Yates to vzdal 2 kilometre pred záverom, Almeida bojoval do posledných metrov, no napokon ho predstihlo šesť súperov na čele s jeho tímovým kolegom Alaphilippeom. Sagan vo finiši chýbal a nedostal sa ani medzi najlepšiu sedemdesiatku, ktorá prišla do cieľa do piatich minút.Celkovo aj naďalej vedie víťaz 1. etapy Van Aert, ktorý má štyri sekundy náskok pred Alaphilippeom a osem pred Van der Poelom.