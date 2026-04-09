Aranburu vyhral 4. etapu Okolo Baskicka, lídrom stále Seixas
Pre Aranbura to bolo celkovo tretie etapové víťazstvo na podujatí a desiate v kariére.
Autor TASR
Galdakao 9. apríla (TASR) - Španielsky cyklista Alex Aranburu z tímu Cofidis zvíťazil vo štvrtkovej 4. etape pretekov Okolo Baskicka. Za domácim Baskom zaostal o štyri sekundy Nór Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) a ďalšie dve stratil Christian Scaroni z Talianska (XDS Astana). Celkovým lídrom zostal Francúz Paul Seixas z tímu Decathlon CMA CGM.
Pre Aranbura to bolo celkovo tretie etapové víťazstvo na podujatí a desiate v kariére. So súpermi absolvoval vo zvlnenej etape so štartom aj cieľom v Galdakaoe 167 kilometrov. Tímy dlho kontrolovali priebeh a bránili vzniku úniku, ktorý sprevádzali aj pády. Po jednom z nich musel odstúpiť Juan Ayuso, zatiaľ čo Isaac del Toro by mal byť po páde v poriadku. Napokon sa vytvorila veľká 34-členná vedúca skupina, ktorá si vypracovala približne dvojminútový náskok, no jej spolupráca nebola ideálna. V záverečných stúpaniach sa roztrhala a do rozhodujúceho úniku sa dostal Aranburu, ktorý spolu s Johannessenom získal náskok pred ostatnými.
Pre Aranbura to bolo celkovo tretie etapové víťazstvo na podujatí a desiate v kariére. So súpermi absolvoval vo zvlnenej etape so štartom aj cieľom v Galdakaoe 167 kilometrov. Tímy dlho kontrolovali priebeh a bránili vzniku úniku, ktorý sprevádzali aj pády. Po jednom z nich musel odstúpiť Juan Ayuso, zatiaľ čo Isaac del Toro by mal byť po páde v poriadku. Napokon sa vytvorila veľká 34-členná vedúca skupina, ktorá si vypracovala približne dvojminútový náskok, no jej spolupráca nebola ideálna. V záverečných stúpaniach sa roztrhala a do rozhodujúceho úniku sa dostal Aranburu, ktorý spolu s Johannessenom získal náskok pred ostatnými.
Okolo Baskicka - 4. etapa (Galdakao - Galdakao, 167 km):
1. Alex Aranburu (Šp./Cofidis) 3:55:15 h, 2. Tobias Halland Johannessen (Nór./Uno-X Mobility) +4 s, 3. Christian Scaroni (Tal./XDS Astana) +6, 4. Ion Izagirre (Šp./Cofidis) +7, 5. Guillaume Martin (Fr./Groupama–FDJ United) +13, 6. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) +14
Celkové poradie (po 4 zo 6 etáp):
1. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM Team) 12:03:53 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-Hansgrohe) +2:19 min, 3. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull-BORA-Hansgrohe) +2:28, 4. Izagirre +2:29, 5. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +2:34, 6. Ben Tulett (V. Brit./Visma–Lease a Bike) +2:47
1. Alex Aranburu (Šp./Cofidis) 3:55:15 h, 2. Tobias Halland Johannessen (Nór./Uno-X Mobility) +4 s, 3. Christian Scaroni (Tal./XDS Astana) +6, 4. Ion Izagirre (Šp./Cofidis) +7, 5. Guillaume Martin (Fr./Groupama–FDJ United) +13, 6. Pello Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) +14
Celkové poradie (po 4 zo 6 etáp):
1. Paul Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM Team) 12:03:53 h, 2. Primož Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-Hansgrohe) +2:19 min, 3. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull-BORA-Hansgrohe) +2:28, 4. Izagirre +2:29, 5. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +2:34, 6. Ben Tulett (V. Brit./Visma–Lease a Bike) +2:47