Asgreen zdolal v špurte van der Poela a vyhral Okolo Flámska

Oudenaarde 4. apríla (TASR) - Dán Kasper Asgreen z tímu Deceuninck-QuickStep sa stal víťazom klasiky Okolo Flámska. V špurte najlepšej dvojice predstihol obhajcu titulu Holanďana Mathieua van der Poela z tímu Alpecin-Fenix. Tretiu priečku obsadil s odstupom 33 sekúnd Belgičan Greg van Avermaet z AG2R Citroen. Slovenský cyklista Bory-Hansgrohe a víťaz podujatia z roku 2016 Peter Sagan sa nezapojil do boja o prvenstvo.



Cyklistov v Belgicku čakalo počasie pod mrakom, no cesty boli suché. V úvode sa vytvoril sedemčlenný únik, ktorého súčasťou boli Švajčiar Stefan Bissegger z EF-Nippo, Dán Mathias Norsgaard Jorgensen z Movistaru, Belgičan Jelle Wallays z Cofidisu, jeho krajan Fabio van Den Bossche zo Sport Vlaanderen Baloise, Holanďan Mathijs Paasschens z Bingoal Wallonnie Bruxelles, Kanaďan Hugo Houle z Astany a Nemec Nico Denz z DSM. Skupina si vypracovala až dvanásťminútový náskok, no pelotón situáciu kontroloval.



Pred prvým z dvoch prejazdov kľúčového kopca Paterbergu 50 km pred cieľom mali jazdci z úniku ešte približne minútový náskok, najväčší favoriti sa však už pripravovali k rozhodujúcim súbojom. Náročné stúpanie na dlažobných kockách podľa očakávania roztrhalo pelotón. Silu deklaroval Francúz Julian Alaphilippe, ktorý sa odpútal od ďalších veľkých favoritov van Aerta i van der Poela. Tých to však nechalo chladných a rýchlo sa k nemu pripojili vo vedúcej skupine. Peter Sagan práve na Paterbergu začal výraznejšie zaostávať.



Zhruba 25 km pred cieľom zaútočil tímový kolega Alaphilippea z Deceunincku-QuickStep Asgreen a van Aert s van der Poelom zareagovali. Francúzsky úradujúci majster sveta si držal odstup a z boja o prvenstvo vypadol.



V záverečných metroch predposledného ťažkého stúpania na Oude Kwaremont šliapol do pedálov van der Poel a únik dokázal zlikvidovať iba Asgreen. Dvojica sa na záverečnom asfaltovom úseku nenechala dostihnúť favorizovaným súperom a v závere si to rozdala o triumf. Van der Poel odjazdil záverečný kilometer na prvej figúre a na cieľovej páske Dánovi podľahol.