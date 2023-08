Belgický talent De Decker podľahol zraneniam z tréningu

Brusel 25. augusta (TASR) - Belgický cyklista Tijl De Decker zomrel vo veku 22 rokov. Podľahol zraneniam, ktoré utrpel v stredajšom tréningu po tvrdom náraze do auta. V piatok o tom informoval jeho tím Lotto Dstny.



De Decker na seba tento rok upozornil, keď triumfoval v klasike Paríž-Roubaix v kategórii do 21 rokov. Na konte má aj víťazstvo v etape na pretekoch Okolo Taiwanu. "Napriek veľkej snahe lekárskeho personálu, Tijl to nedokázal a dnes ráno svoj boj prehral. Sme zdrvení. Tijl ukázal v tejto sezóne progres a verili sme v jeho rast. Budeme si ho navždy pamätať ako veľký talent a priateľskú osobu," zverejnil podľa DPA športový riaditeľ Lotto Dstny Stéphane Heulot.